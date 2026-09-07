Konsultjätten McKinsey kan ha försökt undvika att betala bolagsskatt. Det är i alla fall misstanken som redan har lett till åtgärder.
Franska åklagare beslagtar 65 miljoner euro hos McKinsey
Franska myndigheter har låtit beslagta omkring 65 miljoner euro från den amerikanska konsultjätten McKinsey inom ramen för en fyra år lång utredning om misstänkt grovt skattebedrägeri.
Beslaget genomfördes av belgisk domstol den 19 augusti efter en begäran från den franska nationella åklagarmyndigheten, PNF.
Summan motsvarar omkring 96 procent av det skattebortfall som åklagarna bedömer att McKinsey kan ha orsakat.
Tros ha försökt undvika skatt
Utredningen inleddes i mars 2022 efter en uppmärksammad granskning i den franska senaten av konsultbolagens inflytande över den offentliga politiken under president Emmanuel Macrons tid vid makten, rapporterar BFM.
Den straffrättsliga utredningen gäller misstankar om ett skatteupplägg inom McKinseys franska verksamhet.
Enligt misstankarna kan upplägget ha gjort det möjligt för bolagets franska enheter att undvika bolagsskatt under perioden 2011–2020.
Efter förhör med vittnen och misstänkta under 2025 och 2026 bad de franska åklagarna sina belgiska kollegor om rättslig hjälp. Det ledde till beslaget av pengarna på McKinseys konton.
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Har inte dömts
Utredningen pågår fortfarande och beslaget innebär inte att bolaget har dömts för något brott.
PNF betonar samtidigt att ärendet är separat från de andra rättsliga utredningar som rör McKinseys arbete med Macrons valkampanjer.
De senare utredningarna omfattar bland annat misstankar om bristande redovisning av kampanjkostnader och otillbörlig behandling vid offentliga uppdrag.
I samband med dessa utredningar har franska myndigheter tidigare genomfört husrannsakningar hos nuvarande och tidigare McKinsey-chefer, på företagets Paris-kontor samt hos hälsoministeriet och presidentpartiet Renaissance.
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