Franska åklagare beslagtar 65 miljoner euro hos McKinsey

Franska myndigheter har låtit beslagta omkring 65 miljoner euro från den amerikanska konsultjätten McKinsey inom ramen för en fyra år lång utredning om misstänkt grovt skattebedrägeri.

Beslaget genomfördes av belgisk domstol den 19 augusti efter en begäran från den franska nationella åklagarmyndigheten, PNF.

Summan motsvarar omkring 96 procent av det skattebortfall som åklagarna bedömer att McKinsey kan ha orsakat.

Tros ha försökt undvika skatt

Utredningen inleddes i mars 2022 efter en uppmärksammad granskning i den franska senaten av konsultbolagens inflytande över den offentliga politiken under president Emmanuel Macrons tid vid makten, rapporterar BFM.

Den straffrättsliga utredningen gäller misstankar om ett skatteupplägg inom McKinseys franska verksamhet.

Enligt misstankarna kan upplägget ha gjort det möjligt för bolagets franska enheter att undvika bolagsskatt under perioden 2011–2020.

Efter förhör med vittnen och misstänkta under 2025 och 2026 bad de franska åklagarna sina belgiska kollegor om rättslig hjälp. Det ledde till beslaget av pengarna på McKinseys konton.

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