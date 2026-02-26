Kompetenskrisen fördjupas – det här vill arbetsgivarna ha

Enligt den amerikanska branschorganisationen NACE är finansutbildning den mest efterfrågade kandidatexamen bland arbetsgivare som rekryterar från 2026 års kull. De följs av maskinteknik och datavetenskap.

Hela 61,3 procent av de tillfrågade företagen planerar att anställa finansutbildade kandidater, rapporterar CNBC. Listan domineras av tekniska och ekonomiska ämnen, medan humanistiska utbildningar lyser med sin frånvaro.

AI förändrar arbetsmarknaden. Och allt mer kompetens krävs inom området. (Foto: Supatman).

Att teknisk kompetens och AI-färdigheter snabbt klättrar på arbetsgivarnas önskelistor bekräftas av LinkedIns årliga Skills on the Rise-lista för 2026. AI-ingenjörskunskap och AI-implementering toppar listan över de snabbast växande kompetenserna i USA, följt av operativ effektivitet och AI-affärsstrategi.

”Vi har sett att de kompetenser som krävs för våra jobb har förändrats dramatiskt de senaste tio åren, och ännu mer förändring är på väg, till stor del driven av AI”, säger Andrew Seaman, senior redaktör på LinkedIn News, till CNBC.

Samtidigt framhålls mjuka färdigheter som kommunikation, anpassningsförmåga och ledarskap som alltmer avgörande.

Stor kompetensbrist i Sverige

Den internationella bilden speglas i Sverige. Tre av fyra svenska arbetsgivare, 73 procent, uppger att de har svårt att hitta den kompetens de behöver. Det enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2026, som bygger på svar från 858 svenska arbetsgivare.

Störst är bristen på ingenjörer, följt av AI-kompetens och traditionell IT-kunskap.

”Det kan låta motsägelsefullt att kompetensbristen är så stor samtidigt som arbetslösheten är rekordhög, men det handlar om en strukturell obalans på arbetsmarknaden”, säger Helen Remnås, landschef för ManpowerGroup Sverige, i en kommentar

Även ManpowerGroups data visar att mjuka färdigheter värderas högt, professionalism, samarbetsförmåga och vilja att lära toppar listan över mest efterfrågade egenskaper bland svenska arbetsgivare.