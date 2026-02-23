Gen Z har kallats lata, curlade och oanställningsbara. Nu kommer en kalldusch för alla belackare. Techjätten IBM gör tvärtom mot vad Silicon Valley-pessimisterna förutspått. De tredubblar antalet instegsjobb för unga.
Techjätten tredubblar jobben för Gen Z mitt i AI-hysterin
Det är en rätt tydlig markering.
AI tog jobbet – eller gjorde det bättre
Arbetslösheten bland unga akademiker i USA ligger på 5,6 procent, den högsta nivån på över ett decennium bortsett från pandemin. Samtidigt har techprofiler varnat för att artificiell intelligens ska kapa just de jobb som nyutexaminerade brukar börja i.
Men verkligheten är, som så ofta, mer komplicerad, skriver Fortune.
IBM, värderat till cirka 240 miljarder dollar, har gjort en annan analys. Ja, AI kan automatisera delar av juniora roller. Nej, det betyder inte att man ska sluta anställa unga.
Tvärtom.
Bolagets HR-chef Nickle LaMoreaux säger rakt ut till Fortune att de företag som om tre till fem år är mest framgångsrika är de som nu dubblerar – eller tredubblar – sina satsningar på instegsroller. IBM skriver om jobben i stället för att ta bort dem.
Mindre rutinmässig kodning. Mer kundkontakt. Mindre manuell HR-administration. Mer arbete med att styra och kvalitetssäkra chatbotar.
AI blir verktyget. Människan blir dirigenten.
Läs även: Smarta dörrklockor hjälper dig hitta ditt försvunna husdjur
Den farliga kortsiktigheten
Många bolag tänker tvärtom. En rapport från konsultfirman Korn Ferry visar att 37 procent av organisationer planerar att ersätta tidiga karriärroller med AI.
Det ser snyggt ut i kvartalsrapporten. Färre juniorer, lägre kostnader.
Problemet är vad som händer om fem år.
Skär man bort de unga i dag skapar man ett hål i pipeline-systemet. Plötsligt finns det inga mellanchefer med intern erfarenhet. Då måste man köpa in kompetens utifrån. Dyrare, långsammare, mindre lojal.
IBM:s vd Arvind Krishna har varit tydlig med att AI inte är en nedskärningsstrategi utan en produktivitetsstrategi. Samtidigt har bolaget aviserat neddragningar inom andra delar av verksamheten när man styr om mot mjukvara och AI. Världen är sällan svartvit.
Men signalen är klar: framtiden byggs inte genom att stänga dörren för unga.
Läs även: Marknaden för intimitetsteknik på väg mot 200 miljarder dollar
Gen Z kan AI – på riktigt
Det finns också en annan dimension.
Enligt LinkedIn är AI-kunskap den snabbast växande kompetensen i USA. Och här har Gen Z ett försprång. De har vuxit upp med tekniken. För dem är promptar lika naturligt som Powerpoint var för 90-talisterna.
Melanie Rosenwasser, HR-chef på Dropbox, uttryckte det drastiskt: de unga cyklar Tour de France medan resten fortfarande har stödhjul.
Dropbox ökar sina trainee- och graduateprogram med 25 procent.
Även Cognizant går åt samma håll. Deras vd menar att AI snarare förstärker mänsklig potential än ersätter den. Pyramidstrukturen förändras, vägen till expertis går snabbare.
Läs även: Retsticka, rock’n’roll och fel vernissage – en vanlig vecka i Viggos dagbok
Slut på gnället
Det är lätt att skylla på Gen Z när ekonomin hackar. Lika lätt som det var att skylla på millennials för tio år sedan.
Men kanske är det vi äldre som är problemet. Vi som tror att framtiden ser ut som dåtiden.
IBM:s besked är inte bara en HR-strategi. Det är ett erkännande av något större: teknik utan talang är värdelös. Och talang kommer inte färdigpaketerad som mellanchef.
Den måste anställas som junior först.
Gen Z är inte oanställningsbara. De är bara annorlunda. Och i en AI-ekonomi kan just det vara deras största tillgång.
Läs även: Våga först, reglera sen – därför vinner USA gång på gång
Så kyler Qatar ner ökenhettan – 20 grader året runt utomhus
Qatar är känt för sina höga temperaturer, men nu finns det en ö som erbjuder behagliga temperaturer utomhus hela året. Värmeböljor blir allt vanligare