Techjätten tredubblar jobben för Gen Z mitt i AI-hysterin

Den farliga kortsiktigheten

Många bolag tänker tvärtom. En rapport från konsultfirman Korn Ferry visar att 37 procent av organisationer planerar att ersätta tidiga karriärroller med AI.

Det ser snyggt ut i kvartalsrapporten. Färre juniorer, lägre kostnader.

Problemet är vad som händer om fem år.

Skär man bort de unga i dag skapar man ett hål i pipeline-systemet. Plötsligt finns det inga mellanchefer med intern erfarenhet. Då måste man köpa in kompetens utifrån. Dyrare, långsammare, mindre lojal.

ANNONS

IBM:s vd Arvind Krishna strategi: skriv om jobben i stället för att ta bort dem.

IBM:s vd Arvind Krishna har varit tydlig med att AI inte är en nedskärningsstrategi utan en produktivitetsstrategi. Samtidigt har bolaget aviserat neddragningar inom andra delar av verksamheten när man styr om mot mjukvara och AI. Världen är sällan svartvit.

Men signalen är klar: framtiden byggs inte genom att stänga dörren för unga.

Läs även: Marknaden för intimitetsteknik på väg mot 200 miljarder dollar

I en AI-ekonomi är det inte bara teknik som räknas – utan hur snabbt människor lär sig använda den.

Gen Z kan AI – på riktigt

Det finns också en annan dimension.

Enligt LinkedIn är AI-kunskap den snabbast växande kompetensen i USA. Och här har Gen Z ett försprång. De har vuxit upp med tekniken. För dem är promptar lika naturligt som Powerpoint var för 90-talisterna.

ANNONS

Melanie Rosenwasser, HR-chef på Dropbox, uttryckte det drastiskt: de unga cyklar Tour de France medan resten fortfarande har stödhjul.

Dropbox ökar sina trainee- och graduateprogram med 25 procent.

Även Cognizant går åt samma håll. Deras vd menar att AI snarare förstärker mänsklig potential än ersätter den. Pyramidstrukturen förändras, vägen till expertis går snabbare.

Läs även: Retsticka, rock’n’roll och fel vernissage – en vanlig vecka i Viggos dagbok

AI-kunskap är en av de snabbast växande kompetenserna på arbetsmarknaden.

Slut på gnället

Det är lätt att skylla på Gen Z när ekonomin hackar. Lika lätt som det var att skylla på millennials för tio år sedan.

Men kanske är det vi äldre som är problemet. Vi som tror att framtiden ser ut som dåtiden.

ANNONS

IBM:s besked är inte bara en HR-strategi. Det är ett erkännande av något större: teknik utan talang är värdelös. Och talang kommer inte färdigpaketerad som mellanchef.

Den måste anställas som junior först.

Gen Z är inte oanställningsbara. De är bara annorlunda. Och i en AI-ekonomi kan just det vara deras största tillgång.

Läs även: Våga först, reglera sen – därför vinner USA gång på gång





