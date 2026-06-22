I samband med pandemin för 4–5 år sedan lämnade horder av tjänstemän sina arbetsplatser för att bli hemarbetare. Och där blev många kvar – det blev det nya normala på många arbetsplatser.
Hemarbetare tvingas in: ”Skjuter sig själva i foten”
Trenden har vänt. Nu vill många arbetsgivare ha tillbaka tjänstemännen på kontoret igen.
”Det har blivit ett skifte sedan en tid tillbaka”, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.
I samband med pandemin för 4–5 år sedan lämnade horder av tjänstemän sina arbetsplatser för arbete hemma. Och där blev många kvar – det blev det nya normala på många arbetsplatser.
Men på senare tid syns en trend där arbetsgivarna vill ha tillbaka sin arbetskraft på kontoren. Innovationskraften blir bättre med fysiska möten är ett motiv som brukar nämnas.
Enligt SCB:s senaste statistik, första kvartalet 2026, jobbar över 1,6 miljoner arbetstagare minst någon dag i veckan hemifrån, vilket är 38 procent av alla sysselsatta. För 20 år sedan var den andelen runt 20 procent.
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Minskar i antal
Men på senare tid visar SCB-statistiken att framför allt de som jobbar ofta hemma har minskat tydligt.
Nyligen uppmärksammades att lastbilsjätten Scania vill ha tillbaka den del av personalen som har kunnat jobba hemma, ett krav som möttes av protester. Även på andra storföretag som exempelvis Volvo och Ericsson har samma krav mötts av visst missnöje. Och nu kommer det propåer från allt fler företag, enligt Camilla Frankelius.
Både inom gruv och teknik, läkemedel och även pappersindustrin ligger de här frågorna framme på förhandlingsbordet, eller i vart fall diskuteras just nu.
Peter Mellin, Sverigechef på Sodexo, som sköter olika typer av fastighetsservice åt företag, märker också av förändringen bland kunderna.
Det kommer in fler människor till kontoren nu än det gjorde för ett tag sedan, säger han.
Börjar reglera hemarbetare
Förut var måndagar och fredagar rätt tomma dagar.
Jag skulle säga att måndagen är borta. Däremot ser vi fortfarande en fredagsskillnad, säger Peter Mellin som märker att företagen tydligare börjat reglera vad som gäller på arbetsplatsen.
Och man lär sig vad som fungerar.
Enligt facket får det inte bli för fyrkantigt. Företagen riskerar att folk slutar om de tvingas in, resonerar Camilla Frankelius.
Arbetsgivarna riskerar att skjuta sig själva i foten, säger hon.
Nu har ju långt ifrån alla haft möjlighet att jobba hemifrån. Vissa skulle kanske påstå att tjänstemännen är lite gnälliga – att det för arbetare som måste vara på plats framstår som ett lyxproblem.
Fast enligt Frankelius så har kontoren i många fall förändrats under de här åren, det kan saknas platser för alla. Undersökningar har visat på praktiska problem, som exempelvis långa toalettköer, allmänt trångt och dålig arbetsmiljö.
Det är viktigt för arbetsgivaren att förtydliga vad som är den stora vinsten med att alla är på kontoret.
Första kvartalet 2026, 20–66 år
Totalt sysselsatta, 4 310 000
Jobbar hemifrån minst hälften av dagarna, 421 000
Hälften av dagarna, 173 000
Mindre än hälften av dagarna, 1 062 000
Arbetade inget hemifrån, 2 640 000
Källa: SCB