Hemarbetare tvingas in: ”Skjuter sig själva i foten”

Trenden har vänt. Nu vill många arbetsgivare ha tillbaka tjänstemännen på kontoret igen.

”Det har blivit ett skifte sedan en tid tillbaka”, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I samband med pandemin för 4–5 år sedan lämnade horder av tjänstemän sina arbetsplatser för arbete hemma. Och där blev många kvar – det blev det nya normala på många arbetsplatser.

Men på senare tid syns en trend där arbetsgivarna vill ha tillbaka sin arbetskraft på kontoren. Innovationskraften blir bättre med fysiska möten är ett motiv som brukar nämnas.

Enligt SCB:s senaste statistik, första kvartalet 2026, jobbar över 1,6 miljoner arbetstagare minst någon dag i veckan hemifrån, vilket är 38 procent av alla sysselsatta. För 20 år sedan var den andelen runt 20 procent.

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Minskar i antal

Men på senare tid visar SCB-statistiken att framför allt de som jobbar ofta hemma har minskat tydligt.

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Nyligen uppmärksammades att lastbilsjätten Scania vill ha tillbaka den del av personalen som har kunnat jobba hemma, ett krav som möttes av protester. Även på andra storföretag som exempelvis Volvo och Ericsson har samma krav mötts av visst missnöje. Och nu kommer det propåer från allt fler företag, enligt Camilla Frankelius.

Både inom gruv och teknik, läkemedel och även pappersindustrin ligger de här frågorna framme på förhandlingsbordet, eller i vart fall diskuteras just nu.

Peter Mellin, Sverigechef på Sodexo, som sköter olika typer av fastighetsservice åt företag, märker också av förändringen bland kunderna.