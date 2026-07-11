En spionerihärva i Spanien ska nu avgöras i domstol. Det kretsar kring en korrupt polischef – och en banktopp måste försvara sig.
Var ordförande på storbank – nu åtalas han för spioneri
Spaniens näst största bank BBVA och bankens tidigare ordförande Francisco González ställs nu inför rätta.
De är misstänkta för omfattande företagsspioneri med koppling till den tidigare polischefen José Manuel Villarejo.
Beslutet har fattats av Spaniens nationella domstol, som hanterar större mål om ekonomisk brottslighet.
Ska ha anlitat spionföretag
Domstolen bedömer att det finns tillräcklig bevisning för att låta BBVA, González och ytterligare 15 personer prövas i domstol, skriver Euronews.
Utredningen inleddes 2019 efter misstankar om att banken anlitat underrättelseföretaget Cenyt, som drevs av Villarejo, för att övervaka politiker, journalister och näringslivstoppar under 2000-talet.
Francisco González var styrelseordförande för BBVA mellan 2000 och 2018, den period då de aktuella uppdragen ska ha genomförts. Han har nu fyllt 82 år.
BBVA ska ställas inför rätta misstänkt för mutbrott samt olaglig insamling och spridning av sekretessbelagd information.
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Dömdes till 19 års fängelse
Den tidigare ordföranden åtalas för bland annat mutbrott, brott mot sekretess, deltagande i en kriminell organisation, trolöshet mot huvudman och dokumentförfalskning.
Flera tidigare chefer inom banken kommer också att ställas inför rätta.
Banken har tidigare bekräftat att den anlitat Cenyt för olika företagstjänster, men utredningen gäller om verksamheten användes för olaglig övervakning.
José Manuel Villarejo dömdes 2023 till 19 års fängelse i ett annat uppmärksammat mål.
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Kungen har dragits in
Han befanns då skyldig till att i hemlighet spela in hundratals offentliga personer och bedriva smutskastningskampanjer på uppdrag av inflytelserika kunder.
Hans inspelningar har genom åren skakat den spanska makteliten och berört bland andra den tidigare kungen Juan Carlos I samt flera politiker och tidigare ministrar.
Den kommande rättegången väntas bli en av de mest uppmärksammade företagsrättsprocesserna i Spanien på senare år och kan få betydande konsekvenser för både BBVA och flera tidigare toppchefer.
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