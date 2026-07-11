Var ordförande på storbank – nu åtalas han för spioneri

Spaniens näst största bank BBVA och bankens tidigare ordförande Francisco González ställs nu inför rätta.

De är misstänkta för omfattande företagsspioneri med koppling till den tidigare polischefen José Manuel Villarejo.

Beslutet har fattats av Spaniens nationella domstol, som hanterar större mål om ekonomisk brottslighet.

Ska ha anlitat spionföretag

Domstolen bedömer att det finns tillräcklig bevisning för att låta BBVA, González och ytterligare 15 personer prövas i domstol, skriver Euronews.

Utredningen inleddes 2019 efter misstankar om att banken anlitat underrättelseföretaget Cenyt, som drevs av Villarejo, för att övervaka politiker, journalister och näringslivstoppar under 2000-talet.

Francisco González var styrelseordförande för BBVA mellan 2000 och 2018, den period då de aktuella uppdragen ska ha genomförts. Han har nu fyllt 82 år.

BBVA ska ställas inför rätta misstänkt för mutbrott samt olaglig insamling och spridning av sekretessbelagd information.

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