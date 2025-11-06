Allt fler amerikanska vd:ar kräver att anställda ska anpassa sig till företagets nya politiska linje eller lämna. Experter menar att maktbalansen har skiftat i arbetsgivarnas favör.
”Anpassa dig eller lämna” – vd:arnas nya hårda linje mot anställda
En växande trend av hårda tongångar från amerikanska företagsledare sprider sig genom näringslivet. Budskapet är tydligt: anpassa dig efter ledningens värderingar, eller sök dig någon annanstans.
”Det handlar om kontroll. Personer i ledande positioner känner att de äntligen har övertaget igen”, säger Jeff LeBlanc, lektor i management vid Bentley University, till Business Insider.
Trenden växer allt mer när arbetsmarknaden hårdnar och de politiska vindarna för DEI (Diversity, equity, and inclusion) vänder.
Massiva uppsägningar – värsta siffran på över två decennier
Den amerikanska arbetsmarknaden ser ut att backa rejält. Nya siffror visar på mängder uppsägningar som inte setts på år.
Tydliga ställningstaganden
Palantirs vd Alex Karp förklarade under ett vinstsamtal i veckan att företaget är ”det första som är helt anti-woke”, rapporterar Business Insider.
AT&T:s John Stankey meddelade i somras sina anställda för att en ”anställningsrelation baserad på lojalitet” är död.
GitHub-chefen Thomas Dohmke har varit lika tydlig angående anställdas användande av AI.
”Antingen måste du omfamna AI:n, eller så får du lämna din karriär”, säger han enligt BI.
Tonen står i skarp kontrast till för några år sedan, när vd:ar som Jamie Dimon och David Solomon uttryckte stöd för mångfald efter #MeToo-rörelsen och under Black Lives Matter.
Då kunde anställda lätt byta jobb, och chefer var tvungna att vara mer tillmötesgående.
Flera företag skrotar mångfaldsmål
Trenden syns även i hur företag hanterar sina mångfalds- och AI-policies. Google meddelade i februari att man avvecklar sina mångfaldsprogram och tar bort löftet om att inte bygga AI för vapen och övervakning, rapporterar The Guardian.
Under ett personalmöte förklarade Googles tidigare mångfaldschef Melonie Parker att företaget uppdaterar sina utbildningsprogram och tar bort ”DEI-innehåll”.
Vd Sundar Pichai sa att företaget måste följa rådande lagar och regler, trots att företagets värderingar är ”bestående”.
Berkshire Hathaways aktieägare röstade även i maj ned sju förslag kopplade till mångfald och AI, enligt Reuters. Företaget har också tagit bort referenser till ”mångfald och inkludering i arbetsstyrkan” från sin senaste årsrapport.
Maktbalansen skiftar fram och tillbaka
Den nya tonen drivs delvis av en förändrad arbetsmarknad. Permitteringar bland kontorsanställda ökar, och arbetstagare håller hårdare i sina jobb. Samtidigt investerar företag i AI-verktyg för att automatisera arbete.
”När fler vd:ar ser sina kollegor säga vad de tycker, utan konsekvenser, känner de sig mer benägna att göra detsamma”, förklarar Peter Cappelli, professor vid University of Pennsylvania’s Wharton School, till BI.
Men experter tror att maktbalansen inte kommer vara för evigt.
”Just nu är de i en bra position eftersom många företag säger upp folk”, säger Wayne Cascio, professor vid University of Colorado Denver Business School, till Business Insider.
”Pendeln kommer alltid att svänga tillbaka”, avslutar han.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
