”Anpassa dig eller lämna” – vd:arnas nya hårda linje mot anställda

En växande trend av hårda tongångar från amerikanska företagsledare sprider sig genom näringslivet. Budskapet är tydligt: anpassa dig efter ledningens värderingar, eller sök dig någon annanstans.

”Det handlar om kontroll. Personer i ledande positioner känner att de äntligen har övertaget igen”, säger Jeff LeBlanc, lektor i management vid Bentley University, till Business Insider.

Trenden växer allt mer när arbetsmarknaden hårdnar och de politiska vindarna för DEI (Diversity, equity, and inclusion) vänder.

Tydliga ställningstaganden

Palantirs vd Alex Karp förklarade under ett vinstsamtal i veckan att företaget är ”det första som är helt anti-woke”, rapporterar Business Insider.

AT&T:s John Stankey meddelade i somras sina anställda för att en ”anställningsrelation baserad på lojalitet” är död.

Jamie Dimon, vd på JPMorgan Chase, har varit positivt inställd till DEI. (Foto: Richard Drew/AP/TT)

GitHub-chefen Thomas Dohmke har varit lika tydlig angående anställdas användande av AI.

”Antingen måste du omfamna AI:n, eller så får du lämna din karriär”, säger han enligt BI.

Tonen står i skarp kontrast till för några år sedan, när vd:ar som Jamie Dimon och David Solomon uttryckte stöd för mångfald efter #MeToo-rörelsen och under Black Lives Matter.

Då kunde anställda lätt byta jobb, och chefer var tvungna att vara mer tillmötesgående.