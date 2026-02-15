Härskartekniker – från svenska arbetsplatser till Vita huset

Härskartekniker är manipulativa metoder för att få makt över andra genom att förminska, skrämma eller osynliggöra dem.

Teknikerna vara svåra att upptäcka, men de har stor påverkan på arbetsmiljö och välmående.

Till de vanligaste härskarteknikerna på svenska arbetsplatser hör osynliggörande, där någon medvetet ignoreras eller avbryts.

Ett typiskt exempel är när en persons idé förbises på ett möte, för att sedan tas upp av någon annan som får beröm för den, skriver fackförbundet Vision.

Andra vanliga tekniker inkluderar förlöjligande, där någons känslor eller förslag hånas, samt undanhållande av information, när vissa medvetet hålls utanför viktiga beslut. Vision lyfter även fram ”dubbel bestraffning”, där en person kritiseras oavsett hur den agerar.

Trump som läroboksexempel

På den internationella arenan har USA:s president Donald Trump blivit ett väl studerat exempel på hur retoriska makttekniker kan användas systematiskt.

Enligt Jennifer Mercieca, forskare vid Texas A&M University, har Trump sedan 2015 använt sig av väl genomtänkta retoriska strategier för att samla anhängare och tysta kritiker, skriver ledarskapsutbildaren Framfot.

En central teknik är ”ad hominem”, personangrepp istället för saklig debatt.

Trump har vid upprepade tillfällen angripit meningsmotståndare med förolämpningar för att dra uppmärksamheten från legitim kritik.

En annan metod är ”ad baculum”, som innebär hot och skrämseltaktiker. Under sin tid vid makten har Trump på olika sätt hotat meningsmotståndare, bland annat genom att uppmuntra eller vägra fördöma våld utövat i hans namn.