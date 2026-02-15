Härskartekniker används överallt, från kontorslandskap till världspolitikens högsta nivåer. Experter varnar för att metoderna undergräver både arbetsmiljö och demokrati.
Härskartekniker – från svenska arbetsplatser till Vita huset
Härskartekniker är manipulativa metoder för att få makt över andra genom att förminska, skrämma eller osynliggöra dem.
Teknikerna vara svåra att upptäcka, men de har stor påverkan på arbetsmiljö och välmående.
Till de vanligaste härskarteknikerna på svenska arbetsplatser hör osynliggörande, där någon medvetet ignoreras eller avbryts.
Ett typiskt exempel är när en persons idé förbises på ett möte, för att sedan tas upp av någon annan som får beröm för den, skriver fackförbundet Vision.
Andra vanliga tekniker inkluderar förlöjligande, där någons känslor eller förslag hånas, samt undanhållande av information, när vissa medvetet hålls utanför viktiga beslut. Vision lyfter även fram ”dubbel bestraffning”, där en person kritiseras oavsett hur den agerar.
Trump som läroboksexempel
På den internationella arenan har USA:s president Donald Trump blivit ett väl studerat exempel på hur retoriska makttekniker kan användas systematiskt.
Enligt Jennifer Mercieca, forskare vid Texas A&M University, har Trump sedan 2015 använt sig av väl genomtänkta retoriska strategier för att samla anhängare och tysta kritiker, skriver ledarskapsutbildaren Framfot.
En central teknik är ”ad hominem”, personangrepp istället för saklig debatt.
Trump har vid upprepade tillfällen angripit meningsmotståndare med förolämpningar för att dra uppmärksamheten från legitim kritik.
En annan metod är ”ad baculum”, som innebär hot och skrämseltaktiker. Under sin tid vid makten har Trump på olika sätt hotat meningsmotståndare, bland annat genom att uppmuntra eller vägra fördöma våld utövat i hans namn.
Pokerspelare snarare än spelteoretiker
Trumps förhandlingsstil har aktualiserats i samband med de pågående tullförhandlingarna. Erik Wetter, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, beskriver presidenten som en pokerspelare som använder härskartekniker för psykologiskt övertag.
”Det handlar om dominans och oförutsägbarhet. Det är därför han drar i folks händer och förolämpar folk, för att göra folk osäkra och få dem att känna sig i underläge”, säger Wetter till Svenska Dagbladet.
Enligt Wetter tar Trump efter Vladimir Putin, som ”gillar att förnedra guvernörer i direktsändning och chocka folk”.
Han kallar det en ”klassisk stark-man-härskarteknik”.
Så bemöter du teknikerna
Vision rekommenderar flera strategier för den som utsätts för härskartekniker på jobbet: sätt gränser, kräv transparens, dokumentera händelser och sök stöd från kollegor eller chefer.
Enligt Framfot har de flesta härskartekniker gemensamt att de ”pyser ihop likt en punkterad ballong” när de synliggörs.
Rådet är att peka ut beteendet, visa på det ologiska i argumentet och sedan bemöta med sakliga fakta.
Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet, varnar i Svenska Dagbladet för de långsiktiga konsekvenserna av manipulativa förhandlingsmetoder.
”Det fungerar en gång, men det fungerar dåligt i nästa vända”, säger hon.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
