Därför är det svårt att sluta ljuga

I en artikel i magasinet Psychology Now beskriver Relationsexperten Jessica Alderson hur ljugandet i grunden fungerar som överlevnadsmönster.

Varje lögn, hur liten den än är, har en bakomliggande motivation: att skydda vår självbild, bevara social harmoni eller ge positiv förstärkning.

Men även om intentionen kan vara god, riskerar varje avsteg från sanningen att nagga tilliten i kanten.

Läs också:

Många lögner på jobbet kan bli dyrt – Realtid

Två sorters lögner

Forskningen skiljer mellan två typer av lögner: prosociala och självtjänande.

Prosociala lögner syftar till att skona någon annans känslor, som när en vän oroar sig för sitt hår och du försäkrar att det ser bra ut, trots att du tycker något annat.

Självtjänande lögner däremot handlar om att gynna sig själv, ofta på någon annans bekostnad. Det kan vara att dölja ett misstag, manipulera en situation eller undvika ansvar.

ANNONS

Det är de här lögnerna som kan orsaka verklig skada, eftersom de bygger på svek och riskerar att underminera relationer på djupet.