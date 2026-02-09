Bankanställda tvingas tillbaka till kontoren: "Kul så länge det varade"

Efter pandemins genombrott för distansarbete skärper nu flera av världens största investmentbanker kraven på fysisk närvaro.

Banker som JP Morgan Chase och Goldman Sachs driver igenom tydliga regler om arbete på kontoret fem dagar i veckan.

Beslutet kommer trots internt motstånd och protester från anställda.

Har startat en namninsamling

På JP Morgan har beslutet lett till att anställda startat en namninsamling i hopp om att stoppa förändringen, skriver Financial Times.

Stödet för protesten har dock varit begränsat, och många tror om att motstånd kan få negativa konsekvenser för karriären.

Ledningen har gjort klart att distansarbete inte längre ses som förenligt med bankens arbetssätt.

Enligt rekryterare och branschexperter hänger bankernas hårda linje samman med både kultur och ersättningsnivåer.