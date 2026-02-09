Den som är anställd inom investment banking lär inte jobba hemifrån längre. Förmånen som hängde kvar ett tag efter pandemin har tagits bort på flera stora banker.
Bankanställda tvingas tillbaka till kontoren: "Kul så länge det varade"
Efter pandemins genombrott för distansarbete skärper nu flera av världens största investmentbanker kraven på fysisk närvaro.
Banker som JP Morgan Chase och Goldman Sachs driver igenom tydliga regler om arbete på kontoret fem dagar i veckan.
Beslutet kommer trots internt motstånd och protester från anställda.
Har startat en namninsamling
På JP Morgan har beslutet lett till att anställda startat en namninsamling i hopp om att stoppa förändringen, skriver Financial Times.
Stödet för protesten har dock varit begränsat, och många tror om att motstånd kan få negativa konsekvenser för karriären.
Ledningen har gjort klart att distansarbete inte längre ses som förenligt med bankens arbetssätt.
Enligt rekryterare och branschexperter hänger bankernas hårda linje samman med både kultur och ersättningsnivåer.
Cheferna minns sin egen tid
Investmentbanker betalar höga löner och bonusar, och i gengäld förväntas total tillgänglighet, snabba beslut och fysisk närvaro.
Många chefer har själva formats i en miljö där långa dagar på kontoret var norm och ser detta som en förutsättning för prestation och riskkontroll.
Ledarskapsrådgivare pekar också på att bankverksamhet präglas av högt tempo, komplexa affärer och hård konkurrens, där små tidsvinster kan vara avgörande.
Flera nya kontorslokaler
I den logiken anses arbete på distans försvåra samarbete, spontan kommunikation och snabba omprioriteringar.
En annan viktig faktor bakom bankernas linje är deras omfattande investeringar i kontorsfastigheter.
Flera storbanker har nyligen öppnat eller planerat nya huvudkontor för miljarder, vilket gör tomma kontorsytor svåra att motivera.
”Kommer inte tillbaka”
”Att kunna jobba hemifrån var kul så länge det varade, även när det bara var en eller två dagar i veckan. Men de dagarna är sedan länge förbi och jag tror inte att de kommer tillbaka inom en snar framtid”, säger en anonym källa i Londons bankbransch till FT.
Vissa anställda menar dock att effektiviteten snarare ökar vid hemarbete, särskilt i globala organisationer där teamen ändå är utspridda över flera tidszoner.
Dessutom lyfts arbetslivsbalans fram som en avgörande fråga, särskilt för föräldrar och kvinnor, som riskerar att lämna branschen om flexibiliteten försvinner.
