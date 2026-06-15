Generationen som pekas ut – ”Latare än alla andra”

Tekniken och konjunkturen pekas ut

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Samtidigt pekar flera tunga aktörer på att förklaringen kan ligga någon annanstans än hos de unga själva.

World Economic Forum konstaterar i en analys av generationens läge att problemet i hög grad är konjunkturellt och tekniskt.

Missa inte: Arbetslösheten sjunker – fast långsamt. Realtid

Organisationen lyfter att OECD i april 2025 rapporterade en ungdomsarbetslöshet mer än dubbelt så hög som för äldre arbetstagare, och att 2025 års globala NEET-andel motsvarar en av fyra unga.

Pressen från AI är central: en Guardian-undersökning av 850 företagsledare i sju länder visade att 41 procent anser att tekniken gör att de kan skära ner på roller.

Sämsta ingångsmarknaden på 37 år

Den konjunkturella bilden får stöd i siffrorna över ingångsjobben. Fortune beskriver hur ingångsarbetsmarknaden är den svagaste på 37 år och pekar på en symbolisk vändpunkt: under sex månader 2025 hade hantverkare med yrkesexamen, som rörmokare och elektriker, något bättre sysselsättning än högskoleutbildade, första gången akademiker tappat sitt försprång sedan mätningarna inleddes på 1990-talet.

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Bedömningen är att AI riskerar att stänga dörren ytterligare för dem som står i början av karriären.

HR-sektorn manar till nyans

Inom HR-sektorn finns invändningar mot att förenkla problemet till en fråga om generationskaraktär.

Branschorganisationen WorldAtWork har samlat arbetsgivarnas perspektiv, där bland annat en expert varnar för risken i att stämpla en hel demografisk grupp och i stället förordar åtgärder som omvänt mentorskap, där digitalt infödda unga och mer erfarna medarbetare lär av varandra.

En öppen fråga

Det finns belägg för en värderingsförskjutning mellan unga och arbetsgivare, men också tydliga tecken på att ingångsarbetsmarknaden pressas av konjunktur och automatisering oberoende av de ungas inställning.

För arbetsgivare som ska rekrytera de kommande åren blir frågan hur de två förklaringarna ska vägas mot varandra.