Arbetsgivare skulle knappast erkänna att utseendet spelar in i vem de anställer. Men den som klär sig snyggt och visar upp en proper yta tycks ha större chans.
Kläder spelar större roll än du tror – om du vill ha drömjobbet
Hur en arbetssökande klär sig kan spela en större roll än många tror.
Forskning visar att arbetsgivare påverkas av kandidaters yttre redan under de första minuterna av en intervju.
Dessutom kan rätt klädval kan stärka både självförtroendet och chanserna att få jobbet, menar experter.
Flera faktorer spelar in
En brittisk studie från 2020 visade att 51 procent av arbetsgivarna någon gång avstått från att anställa en kandidat på grund av dennes utseende, skriver BBC.
Ovårdade kläder och dåligt skött hår nämndes som några av de vanligaste orsakerna.
Forskare pekar samtidigt på att attraktiva personer oftare anställs eftersom de omedvetet förknippas med egenskaper som kompetens, intelligens och pålitlighet.
Den effekten handlar inte enbart om ansiktsdrag eller kroppstyp, utan även om hur en person klär sig, stylar sig och presenterar sig.
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Fick drömjobbet
BBC har talat med marknadsföraren Taya Reed som lade stor vikt vid sin klädsel när hon sökte sitt drömjobb hos ett modeföretag i London.
Inför den avgörande intervjun valde hon en helvit sommarinspirerad outfit för att signalera att hon passade in i företagets kultur.
Hon hade samtidigt förberett en marknadsföringskampanj riktad till bolaget. Kort därefter erbjöds hon tjänsten.
”Vill visa att jag är förberedd”
Även Matt Cohen, som nyligen fick sitt första heltidsjobb efter nästan ett års arbetssökande, valde en mer formell stil än vad de anställda på företaget normalt bar.
Trots att många medarbetare använde T-shirt kom han till intervjun i skjorta och såg till att hår och skägg var välvårdade.
”Det är viktigt att jag framstår som professionell, särskilt för att jag vill visa att jag är förberedd om vi har möten med kunder”, säger han.
Karriärcoacher menar att ett genomtänkt yttre skickar en omedveten signal om att kandidaten tar möjligheten på allvar.
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Även digitala intervjuer
Det kan också göra det lättare för rekryteraren att föreställa sig personen i möten med kollegor eller kunder.
Samma princip gäller vid digitala intervjuer. Att välja prydliga kläder, ordna hår och smink samt ha en ren och diskret bakgrund kan bidra till ett mer professionellt intryck.
Många upplever dessutom att de blir lugnare och mer självsäkra när de känner sig välklädda, vilket i sin tur kan förbättra prestationen under intervjun.
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