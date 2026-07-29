Kläder spelar större roll än du tror – om du vill ha drömjobbet

Hur en arbetssökande klär sig kan spela en större roll än många tror.

Forskning visar att arbetsgivare påverkas av kandidaters yttre redan under de första minuterna av en intervju.

Dessutom kan rätt klädval kan stärka både självförtroendet och chanserna att få jobbet, menar experter.

Flera faktorer spelar in

En brittisk studie från 2020 visade att 51 procent av arbetsgivarna någon gång avstått från att anställa en kandidat på grund av dennes utseende, skriver BBC.

Ovårdade kläder och dåligt skött hår nämndes som några av de vanligaste orsakerna.

Forskare pekar samtidigt på att attraktiva personer oftare anställs eftersom de omedvetet förknippas med egenskaper som kompetens, intelligens och pålitlighet.

Den effekten handlar inte enbart om ansiktsdrag eller kroppstyp, utan även om hur en person klär sig, stylar sig och presenterar sig.

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