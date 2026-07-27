Tackar du ja för ofta på jobbet? Du riskerar ”nej-fällan”

Fenomenet vilar på en dubbel obalans.

Nationalekonomen Lise Vesterlund, professor vid University of Pittsburgh och medförfattare till boken The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work, har i sin forskning visat att chefer är 50 procent mer benägna att be kvinnor utföra icke-meriterande arbete, och att kvinnor i sin tur är 50 procent mer benägna att tacka ja när de tillfrågas.

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Sammantaget ägnar kvinnor i snitt omkring 200 timmar mer per år än män åt sådana uppgifter, i praktiken ett tillägg på ungefär fem arbetsveckor, åt arbete som sällan får genomslag vare sig i lönen eller i utvecklingssamtalen.

Straffas oavsett vad

Det är här fällan slår igen. Den som ofta tackar ja bygger upp en förväntan om att alltid göra det – och den som sedan börjar tacka nej riskerar att uppfattas som negativ och osamarbetsvillig.

”Om du är en person som ofta tackar ja, riskerar du att anses som negativ och osamarbetsvillig om du börjar tacka nej”, säger Aygül Kabaca vid jämställdhetsstiftelsen Allbright till Göteborgs-Posten.

Att kvinnor och män bedöms olika för samma beteende är väl dokumenterat.

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Forskning om den så kallade likeability-effekten visar att kvinnor som uppträder tillmötesgående ofta uppfattas som mindre kompetenta, medan kvinnor som uppträder bestämt bedöms som mindre sympatiska, ett dilemma män sällan ställs inför, eftersom bestämdhet hos dem i regel tolkas som ledarskap, skriver Lean In.

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Kvinnor hamnar därmed i en dubbel bindning där båda vägarna kostar.

Enligt Aygül Kabaca handlar detta inte om biologi utan om normer som formas tidigt.

”Det är inte så att kvinnor är biologiskt bättre lämpade att fixa fika. Däremot har vi skolats in i dessa normer sen vi var barn”, säger hon till GP.