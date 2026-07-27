AI-kapprustning på arbetsmarknaden: "Ingen sida är nöjd"

”Det här är första gången då båda sidor är missnöjda. Marknaden fungerar helt enkelt inte för någondera parten”, säger Daniel Chait till Fortune.

Enligt Chait har frustrerade kandidater börjat betala för AI-verktyg – ofta runt 20 dollar – som automatiskt skickar ut ansökningar till samtliga lediga roller. På Greenhouses plattform finns för närvarande 175 000 aktiva jobb, och i snitt söker omkring 254 personer per annons. Antalet ansökningar per rekryterare har stigit med 412 procent, skriver Fortune.

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För rekryterarna innebär det att hundratals eller tusentals ansökningar kan trilla in på bara ett par dagar.

Eftersom så många är AI-genererade börjar de likna varandra, vilket gör det svårt att skilja seriösa sökande från dem som automatansökt till tusen jobb över en natt.

Chait kallar fenomenet ”AI-domedagsspiralen”: alla använder sin egen AI för att lösa sitt eget problem, men gör därmed systemet sämre för alla.

”AI gillar att använda AI”

Att kandidaterna vänder sig till AI är dock inte oväntat.

ANNONS

AI-baserade rekryteringsverktyg tenderar att premiera CV:n som skapats av samma språkmodell som används i screeningen, ett mönster som Nvidias chefsarkitekt Jonathan Ross sammanfattat med orden ”AI gillar att använda AI”.

Enligt en studie som Ross hänvisade till hade kandidater som använde samma modell som rekryteringsverktyget 23 till 60 procent högre sannolikhet att bli kortlistade.

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Att AI fått en central roll i rekryteringen är väl belagt. En undersökning från Resume.org visade att 57 procent av företagen redan använder AI i sina processer, varav 79 procent för att granska CV:n och 74 procent för att automatiskt avvisa kandidater utan mänsklig granskning.

Problemet drabbar även toppbolagen. Glean-grundaren Arvind Jain, tidigare Google-ingenjör, får tusentals ansökningar dagligen men lyckas ändå inte hitta rätt personer, eftersom de bästa kandidaterna hinner snappas upp innan han gått igenom en femtedel av bunten, enligt Fortune.