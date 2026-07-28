Storbolag sparkade tusentals på grund av AI – nu anställer de igen

Efter mer än ett år av återhållsam rekrytering börjar flera av USA:s största företag åter anställa.

Förändringen kommer samtidigt som många arbetsgivare omvärderar vilken roll artificiell intelligens faktiskt kan spela i verksamheten.

Under den första AI-vågen drog många bolag ned på nyanställningar i tron att tekniken skulle kunna ta över en växande del av arbetsuppgifterna.

Tydlig omsvängning

Nu pekar flera företag i stället på att AI behöver kompletteras med fler medarbetare för att skapa tillväxt och utveckla nya affärsområden, skriver Wall Street Journal.

Bland bolagen som aviserat ökade rekryteringar finns Alphabet, järnvägsoperatören CSX, konsultföretaget Booz Allen Hamilton, verktygstillverkaren Snap-on och mjukvarubolaget ServiceNow.

Rekryteringarna riktas främst mot områden som AI, molntjänster, cybersäkerhet, försäljning och verksamheter där efterfrågan ökat.

För Booz Allen Hamilton innebär beskedet en tydlig omsvängning.

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