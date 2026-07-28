Flera amerikanska storbolag såg tidigare AI som en ersättare av mänsklig arbetskraft. Nu verkar man ha en något annan syn.
Storbolag sparkade tusentals på grund av AI – nu anställer de igen
Efter mer än ett år av återhållsam rekrytering börjar flera av USA:s största företag åter anställa.
Förändringen kommer samtidigt som många arbetsgivare omvärderar vilken roll artificiell intelligens faktiskt kan spela i verksamheten.
Under den första AI-vågen drog många bolag ned på nyanställningar i tron att tekniken skulle kunna ta över en växande del av arbetsuppgifterna.
Tydlig omsvängning
Nu pekar flera företag i stället på att AI behöver kompletteras med fler medarbetare för att skapa tillväxt och utveckla nya affärsområden, skriver Wall Street Journal.
Bland bolagen som aviserat ökade rekryteringar finns Alphabet, järnvägsoperatören CSX, konsultföretaget Booz Allen Hamilton, verktygstillverkaren Snap-on och mjukvarubolaget ServiceNow.
Rekryteringarna riktas främst mot områden som AI, molntjänster, cybersäkerhet, försäljning och verksamheter där efterfrågan ökat.
För Booz Allen Hamilton innebär beskedet en tydlig omsvängning.
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Minskade personalstyrkan
Bolaget minskade personalstyrkan kraftigt förra året efter neddragningar i amerikanska myndighetskontrakt, men ser nu ett ökat behov av medarbetare inom bland annat nationell säkerhet.
Även inom tekniksektorn har synen på AI förändrats.
Flera företag som tidigare minskade antalet juniora tjänster bedömer nu att yngre medarbetare behövs för att arbeta tillsammans med AI-system och bidra med kompetens inom den nya tekniken.
Samtidigt anses nyutexaminerade vara mer kostnadseffektiva än erfarna specialister.
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Syns i statistiken
Utvecklingen märks även i den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken. Varslen har minskat och antalet nya ansökningar om arbetslöshetsersättning ligger på de lägsta nivåerna på flera decennier.
Trots den mer positiva utvecklingen råder fortsatt osäkerhet kring AI långsiktiga effekter på arbetsmarknaden.
Flera bedömare anser att tekniken kommer att förändra arbetsuppgifter snarare än ersätta människor helt, medan andra varnar för att företag fortfarande kan fortsätta minska personalstyrkor eller ersätta fasta anställningar med konsulter i takt med att AI utvecklas.
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