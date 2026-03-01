Försvarar Generation Z: "Man måste lära känna individerna"

Antropologen Katarina Graffman menar att vi tvingar in unga i färdiga mallar för att göra dem begripliga. Men när vi gör det tappar vi ofta bort de verkliga personerna på vägen.

”Det finns en tendens att förenkla tills allt blir utslätat”, säger hon.

Rapporter ger en falsk känsla av kunskap

Rapporter och trendspaningar försöker fånga hur generation Z fungerar och beter sig i arbetslivet. Vi får läsa om hur unga tänker, vad de värderar och hur de vill bli ledda.

Men enligt Graffman är det blir en ytlig bild, som inte säger så mycket om de 20‑nånting‑åringar som kliver in på arbetsplatserna.

”De är extremt heterogena. Man måste lära känna individerna, inte kategorin”, säger hon till tidningen Chef.