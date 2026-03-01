Det talas mycket om generation Z. Men bakom alla etiketter och spaningar finns individer som inte låter sig fångas av de många gånger generella beskrivningarna.
Försvarar Generation Z: "Man måste lära känna individerna"
Antropologen Katarina Graffman menar att vi tvingar in unga i färdiga mallar för att göra dem begripliga. Men när vi gör det tappar vi ofta bort de verkliga personerna på vägen.
”Det finns en tendens att förenkla tills allt blir utslätat”, säger hon.
Rapporter ger en falsk känsla av kunskap
Rapporter och trendspaningar försöker fånga hur generation Z fungerar och beter sig i arbetslivet. Vi får läsa om hur unga tänker, vad de värderar och hur de vill bli ledda.
Men enligt Graffman är det blir en ytlig bild, som inte säger så mycket om de 20‑nånting‑åringar som kliver in på arbetsplatserna.
”De är extremt heterogena. Man måste lära känna individerna, inte kategorin”, säger hon till tidningen Chef.
Individualisering sätter sin prägel på unga
Generation Z har vuxit upp i en tid där valfrihet och självförverkligande varit norm. De har fått höra att de ska vara unika och göra rätt val. Det har skapat både driv och osäkerhet. Vissa är självgående. Andra behöver mer stöd.
”Samhället har gjort dem till individualister. Då måste chefer också behandla dem som individer”, säger Graffman.
Närvarande ledarskap slår frihet
Många arbetsgivare tror att unga vill ha maximal frihet. Hybridjobb, flex och självledarskap presenteras som förmåner. Men för unga som är nya i arbetslivet kan det bli för mycket. De söker många gånger chefer som är tillgängliga och visar hur arbetet fungerar.
”För många unga är arbetsplatsen jätteviktig. De behöver chefer som finns där”, säger hon.
Digitala men inte experter
Generation Z är den första generation som vuxit upp med internet som självklar infrastruktur. Men det gör dem inte automatiskt tekniskt kunniga. De är vana vid digitala miljöer, men inte experter på dem.
Värderingar är en hygienfaktor
Arbetsgivare fortsätter att marknadsföra sig med värderingar. Det fungerade väl för en tidigare generation, men i dag möter de unga som redan förutsätter att arbetsplatsen står för något. De vill veta vad de får tillbaka: tydlighet, utveckling och stabilitet.