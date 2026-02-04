Känslan är bekant för de flesta: deadline närmar sig men arbetet har skjutits upp till sista stund. Kanske läser du den här artikeln när du borde göra annat.

Länge har prokrastinering, uppskjutandebeteende, betraktats som ett tecken på lathet eller dålig självdisciplin, men ny forskning pekar i en helt annan riktning.

Enligt neuroforskaren Anne-Laure Le Cunff är prokrastinering inte något att skämmas över. Det är snarare en signal från hjärnan att något inte fungerar som det ska.

”Vi har lärt oss att förknippa prokrastinering med lathet och bristande viljestyrka, och så fort vi skjuter upp något börjar vi skuldbelägga oss själva”, säger Le Cunff till CNBC.

Hon menar att dessa negativa känslor bara gör det svårare att komma på rätt spår igen.

Hjärnans försvarsreaktion

Förklaringen kan ligga i hjärnans stressystem. Den kliniska psykologen Charlie Heriot-Maitland säger att beteenden som prokrastinering och undvikande ofta är kopplade till hur hjärnan hanterar upplevda hot.

”Det kan härstamma från evolutionära överlevnadsmekanismer”, säger Heriot-Maitland till National Geographic.

Att du skjuter upp saker är inte ditt fel menar forskarna. Foto: Pexels.

När vi ställs inför moderna hot, som deadlines eller kritik, kan hjärnans kamp-eller-flykt-respons aktiveras trots att hoten inte är fysiskt farliga. Detta sker i amygdala, den del av hjärnan som reglerar känslor och minnen.

En studie publicerad i tidskriften Psychological Science 2018 fann ett samband mellan större amygdalavolym och en tendens att tveka och skjuta upp handlingar.

Dessutom kan stress minska aktiviteten i prefrontala cortex, hjärnans kontrollcentrum för planering och självkontroll.