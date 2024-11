Företagsjargongen som Gen Z kämpar med

Under pandemin gick många unga miste om möjligheten att lära sig arbetslivets speciella språk – vilket har skapat en klyfta mellan dem och deras mer erfarna kollegor, skriver Fortune.

En av de mest förvirrande förkortningarna för yngre arbetstagare är KPI. En akronym som står för ”Key Performance Indicator” och som används för att mäta arbetsplatsens framgång.

Enligt en analys från webbplattformen Wix har KPI genererat över 662 000 sökningar årligen bara i Storbritannien, vilket visar att många är osäkra på dess betydelse.

Skapar missförstånd

Andra termer som ofta skapar huvudbry är bland annat WFH (Work From Home), CRM (Customer Relationship Management) och TBD (To Be Determined).

Sammanlagt har 45 vanliga arbetsakronymer analyserats och forskningen pekar på att särskilt unga medarbetare känner sig osäkra på dessa uttryck.

En talesperson från Wix betonar vikten av att säkerställa att anställda förstår jargongen.

”Förkortningar kan snabba upp kommunikationen, men de kan också skapa missförstånd, särskilt för nya medarbetare som redan kämpar med att anpassa sig till sin nya roll.”

