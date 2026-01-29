Arbetssökande riskerar att drabbas av sofistikerade bedrägerier när falska rekryterare utnyttjar välkända företagsnamn för att lura offer på pengar och personuppgifter.
Falska rekryterare lurar allt fler – så skyddar du dig
Mest läst i kategorin
Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning
Trots tre högskoleexamina, betalande kunder och egna investeringar riskerar entreprenören att utvisas. Migrationsverket anser att han saknar både erfarenhet, språkkunskaper och tillräckligt kapital. Därför ska han utvisas skriver Tidningen Näringslivet. Det är en bedömning som står i skarp kontrast till den verksamhet han redan byggt upp i Skellefteå. Abhijith Nag Balasubramanyas, eller Abhi som han …
Generation Z är inte problemet – arbetslivet är
Debatten om Generation Z som ”oanställningsbar” har blossat upp på allvar. Men enligt kritiker handlar det inte om att unga saknar arbetsvilja, utan om att företagen inte hängt med i tiden. I en uppmärksammad debattartikel i Wall Street Journal ställdes frågan om Generation Z överhuvudtaget går att anställa. Diskussionen utgår från en uppmärksammad studie som …
Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI
Det finns en överdriven skräck för att AI ska ta jobb från kontorsanställda. Det menar tidskriften The Economist som har tittat närmare på statistiken. Oro för att artificiell intelligens ska slå undan benen för miljontals kontorsjobb har tilltagit i takt med att tekniken snabbt förbättras. Företrädare för finanssektorn och techindustrin har varnat för omfattande jobbförluster, …
Anna Sjöström: ”Det är ofta chefen som dricker mest”
När författaren och KBT-terapeuten Anna Sjöberg växte upp pratade ingen om alkohol. Trots att hennes morfar hade utvecklat alkoholism, var det ett ämne man inte pratade om. Det spelade ingen roll att morfadern levde sina sista 20 år som nykter, tystnaden låg ändå kvar som en skugga över familjen. Och den följde med Anna in …
Så mycket AI – så lite resultat: Här är varför
Företag världen över fortfarande på att artificiell intelligens ska revolutionera deras verksamheter. Trots massiva investeringar visar ny forskning och erfarenheter från storföretag att AI:s genomslag på arbetsmarknaden hittills varit påfallande blygsamt. Enligt en studie från McKinsey har nästan åtta av tio företag börjat använda generativ AI. Men lika många rapporterar ingen betydande effekt på resultatet, …
Fenomenet har accelererat i takt med att allt fler söker jobb online.. Experter varnar nu för att bedrägerierna blir svårare att upptäcka.
Alexandra Wattley är en av dem som drabbats. Hon kontaktades på Linkedin av en person som påstod sig vara rekryterare på bemanningsföretaget Adecco i Tyskland, med uppdrag från Spotify och Ericsson.
Vid en första anblick såg allt legitimt ut. Profilen hade inlägg, ett nätverk och en trovärdig arbetshistorik, berättar Wattley för Kollega.
Men när hon visade intresse för tjänsterna började varningssignalerna dyka upp.
Konversationen flyttades snabbt från Linkedin till mejl. Där fick hon besked om att hennes CV behövde ”justeras för att inte fastna i rekryteringssystemen”.
Generation Z är inte problemet – arbetslivet är
Debatten om Generation Z som ”oanställningsbar” har blossat upp på allvar. Men enligt kritiker handlar det inte om att unga saknar arbetsvilja, utan om att företagen inte hängt med i tiden.
Plötsligt blev tonfallet stressat och hon ombads ladda ner appen Fiverr för att betala en person i Nigeria för CV-hjälp.
När Wattley drog i handbromsen hade rekryterarens profil och alla meddelanden försvunnit spårlöst från Linkedin.
Globalt problem med lokala varianter
Bedrägerier mot arbetssökande har ökat kraftigt det senaste året.
Enligt den amerikanska handelsmyndigheten FTC ökade rapporterade bedrägerier kopplade till jobb och affärsmöjligheter med nästan 18 procent förra året. Medan det brittiska Action Fraud rapporterar en ökning på 133 procent sedan 2022, skriver Forbes.
Cybersäkerhetsföretaget Bitdefenders spam-laboratorium har upptäckt vågor av falska rekryteringsmejl som tidsmässigt sammanfaller med årets rekryteringssäsong.
Missa inte: Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning. Realtid
Bedragarna utger sig för att representera välkända arbetsgivare som Amazon, Carrefour och till och med den brittiska sjukvården NHS.
Meddelandena skickas på flera språk, engelska, spanska, italienska och franska, och riktar sig främst mot personer i USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Två huvudsakliga metoder
Bedragarna använder två grundläggande tillvägagångssätt.
Det ena är långa, formella mejl som påstår att mottagarens CV redan godkänts.
Offren instrueras sen att ladda ner en chattapp, kontakta en påstådd HR-chef eller använda en extern plattform för att boka intervju.
Läs även: Ny trend bland jobbsökande: Vill få 1 000 nej från arbetsgivare. Dagens PS
Den andra metoden använder visuellt polerade mejl med företagslogotyper och knappar som ”Bekräfta intervju” eller ”Säkra min plats”. Där leder klick till falska sidor som samlar in känsliga uppgifter.
Gemensamt för båda metoderna är att de utnyttjar tillit till välkända varumärken, skapar brådska och spelar på rädslan att missa en bra möjlighet.
Så skyddar du dig
Journalisten Justin Sablich på Forbes, som själv blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, föreslår att arbetssökande alltid kontrollerar avsändarens mejladress noggrant.
Missa inte: Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI. Realtid
Även om företagets namn syns kan adressen sluta på gmail.com istället för företagets domän.
Han rekommenderar också att undersöka rekryterares profiler på Linkedin genom att klicka på ”Om den här profilen” för att se när kontot skapades, helt nya profiler är en varningssignal.
Lita på magkänslan
Alexandra Wattley, som själv arbetat med HR, säger till Kollega att seriösa rekryterare aldrig säljer CV-tjänster eller tjänar pengar på kandidaters osäkerhet.
Hennes råd är tydligt: ”Var vaksam och lita på din magkänsla. Det här är lätt att gå på när man vill framåt i jobbsökandet”, säger hon till Kollega.
Läs även: Stötta en arbetssökande på Linkedin. Dagens PS
Linkedin uppger att man använder både tekniska verktyg och manuella åtgärder för att bekämpa bedrägerier. Dessa inkluderar funktioner som verifierad identitet och varningsmeddelanden.
Även Adecco bekräftar att bedrägerier pågår i företagets namn och betonar att de falska rekryterarna inte har något samröre med bolaget, enligt Kollega.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.