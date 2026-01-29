Falska rekryterare lurar allt fler – så skyddar du dig

Fenomenet har accelererat i takt med att allt fler söker jobb online.. Experter varnar nu för att bedrägerierna blir svårare att upptäcka.

Alexandra Wattley är en av dem som drabbats. Hon kontaktades på Linkedin av en person som påstod sig vara rekryterare på bemanningsföretaget Adecco i Tyskland, med uppdrag från Spotify och Ericsson.

Vid en första anblick såg allt legitimt ut. Profilen hade inlägg, ett nätverk och en trovärdig arbetshistorik, berättar Wattley för Kollega.

Men när hon visade intresse för tjänsterna började varningssignalerna dyka upp.

Konversationen flyttades snabbt från Linkedin till mejl. Där fick hon besked om att hennes CV behövde ”justeras för att inte fastna i rekryteringssystemen”.

Plötsligt blev tonfallet stressat och hon ombads ladda ner appen Fiverr för att betala en person i Nigeria för CV-hjälp.

När Wattley drog i handbromsen hade rekryterarens profil och alla meddelanden försvunnit spårlöst från Linkedin.

Globalt problem med lokala varianter

Bedrägerier mot arbetssökande har ökat kraftigt det senaste året.

Enligt den amerikanska handelsmyndigheten FTC ökade rapporterade bedrägerier kopplade till jobb och affärsmöjligheter med nästan 18 procent förra året. Medan det brittiska Action Fraud rapporterar en ökning på 133 procent sedan 2022, skriver Forbes.

Linkedin är en av plattformarna där bedragarna håller till. (Foto: Magnus Lejhall/TT).

Cybersäkerhetsföretaget Bitdefenders spam-laboratorium har upptäckt vågor av falska rekryteringsmejl som tidsmässigt sammanfaller med årets rekryteringssäsong.

Bedragarna utger sig för att representera välkända arbetsgivare som Amazon, Carrefour och till och med den brittiska sjukvården NHS.

Meddelandena skickas på flera språk, engelska, spanska, italienska och franska, och riktar sig främst mot personer i USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien.