29 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Karriär & ledarskap

Falska rekryterare lurar allt fler – så skyddar du dig

Går det för snabbt i rekryteringen och du hänvisas till nya länkar? Då kan det vara fejk. (Foto: Bruce Mars / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Arbetssökande riskerar att drabbas av sofistikerade bedrägerier när falska rekryterare utnyttjar välkända företagsnamn för att lura offer på pengar och personuppgifter.

Fenomenet har accelererat i takt med att allt fler söker jobb online.. Experter varnar nu för att bedrägerierna blir svårare att upptäcka.

Alexandra Wattley är en av dem som drabbats. Hon kontaktades på Linkedin av en person som påstod sig vara rekryterare på bemanningsföretaget Adecco i Tyskland, med uppdrag från Spotify och Ericsson.

Vid en första anblick såg allt legitimt ut. Profilen hade inlägg, ett nätverk och en trovärdig arbetshistorik, berättar Wattley för Kollega.

Men när hon visade intresse för tjänsterna började varningssignalerna dyka upp.

Konversationen flyttades snabbt från Linkedin till mejl. Där fick hon besked om att hennes CV behövde ”justeras för att inte fastna i rekryteringssystemen”.

Plötsligt blev tonfallet stressat och hon ombads ladda ner appen Fiverr för att betala en person i Nigeria för CV-hjälp.

När Wattley drog i handbromsen hade rekryterarens profil och alla meddelanden försvunnit spårlöst från Linkedin.

Globalt problem med lokala varianter

Bedrägerier mot arbetssökande har ökat kraftigt det senaste året.

Enligt den amerikanska handelsmyndigheten FTC ökade rapporterade bedrägerier kopplade till jobb och affärsmöjligheter med nästan 18 procent förra året. Medan det brittiska Action Fraud rapporterar en ökning på 133 procent sedan 2022, skriver Forbes.

linkedin
Linkedin är en av plattformarna där bedragarna håller till. (Foto: Magnus Lejhall/TT).

Cybersäkerhetsföretaget Bitdefenders spam-laboratorium har upptäckt vågor av falska rekryteringsmejl som tidsmässigt sammanfaller med årets rekryteringssäsong.

Bedragarna utger sig för att representera välkända arbetsgivare som Amazon, Carrefour och till och med den brittiska sjukvården NHS.

Meddelandena skickas på flera språk, engelska, spanska, italienska och franska, och riktar sig främst mot personer i USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien.

Två huvudsakliga metoder

Bedragarna använder två grundläggande tillvägagångssätt.

Det ena är långa, formella mejl som påstår att mottagarens CV redan godkänts.

Offren instrueras sen att ladda ner en chattapp, kontakta en påstådd HR-chef eller använda en extern plattform för att boka intervju.

Den andra metoden använder visuellt polerade mejl med företagslogotyper och knappar som ”Bekräfta intervju” eller ”Säkra min plats”. Där leder klick till falska sidor som samlar in känsliga uppgifter.

Gemensamt för båda metoderna är att de utnyttjar tillit till välkända varumärken, skapar brådska och spelar på rädslan att missa en bra möjlighet.

Så skyddar du dig

Journalisten Justin Sablich på Forbes, som själv blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, föreslår att arbetssökande alltid kontrollerar avsändarens mejladress noggrant.

Även om företagets namn syns kan adressen sluta på gmail.com istället för företagets domän.

Han rekommenderar också att undersöka rekryterares profiler på Linkedin genom att klicka på ”Om den här profilen” för att se när kontot skapades, helt nya profiler är en varningssignal.

Lita på magkänslan

Alexandra Wattley, som själv arbetat med HR, säger till Kollega att seriösa rekryterare aldrig säljer CV-tjänster eller tjänar pengar på kandidaters osäkerhet.

Hennes råd är tydligt: ”Var vaksam och lita på din magkänsla. Det här är lätt att gå på när man vill framåt i jobbsökandet”, säger hon till Kollega.

Linkedin uppger att man använder både tekniska verktyg och manuella åtgärder för att bekämpa bedrägerier. Dessa inkluderar funktioner som verifierad identitet och varningsmeddelanden.

Även Adecco bekräftar att bedrägerier pågår i företagets namn och betonar att de falska rekryterarna inte har något samröre med bolaget, enligt Kollega.

