Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning

Migrationsverket anser att han saknar både erfarenhet, språkkunskaper och tillräckligt kapital. Därför ska han utvisas skriver Tidningen Näringslivet.

Det är en bedömning som står i skarp kontrast till den verksamhet han redan byggt upp i Skellefteå.

Abhijith Nag Balasubramanyas, eller Abhi som han kallas, kom till Sverige för att utveckla en idé han trodde skulle passa ett land som gärna lyfter innovation och hållbarhet.

Efter studier i Tyskland och en masterexamen i hållbart ledarskap i Sverige fördjupade han sig i hydroponisk odling, en teknik där grönsaker odlas i vatten i stället för jord.

I Skellefteå såg han en konkret möjlighet. Genom att producera färska grönsaker året runt skulle han kunna minska beroendet av importerade varor som snabbt tappar kvalitet.

Byggde upp verksamheten från noll på egen hand

Våren 2024 startade han företaget Hydro Space. Med stöd från Almi och Arctic Business investerade han egna pengar, hyrde lokal och byggde upp sin första odlingsmiljö.

Redan efter några månader fick han sin första kund, Ica Kvantum, och i december levererade han sina första grönsaker. Fler restauranger och grossister stod redo att ta in hans produkter.

Men samtidigt som företaget började växa kom ett besked som kastade allt i osäkerhet. Migrationsverket meddelade att hans ansökan om fortsatt uppehållstillstånd riskerar avslag.

Myndigheten anser att han saknar tillräcklig erfarenhet av företagande, otillräckliga språkkunskaper och för lite eget kapital.

Detta trots att han har tre högskoleexamina, operativ erfarenhet från familjens företag i Indien och dokumenterade kundrelationer i Sverige.