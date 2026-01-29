29 jan. 2026

Kunderna klara, produktionen igång – ändå riskerar han utvisning

Logga migrationsverket, hydrofonisk odling
Moderna hydroponiska odlingar som de Abhi byggt upp i Skellefteå. Nu avgör Migrationsverket om han får fortsätta (Foto: Migrationsverket/Tatoom).
Karin Andersen
Karin Andersen
Publicerad: 29 jan. 2026

Trots tre högskoleexamina, betalande kunder och egna investeringar riskerar entreprenören att utvisas.

Migrationsverket anser att han saknar både erfarenhet, språkkunskaper och tillräckligt kapital. Därför ska han utvisas skriver Tidningen Näringslivet.

Det är en bedömning som står i skarp kontrast till den verksamhet han redan byggt upp i Skellefteå.

Abhijith Nag Balasubramanyas, eller Abhi som han kallas, kom till Sverige för att utveckla en idé han trodde skulle passa ett land som gärna lyfter innovation och hållbarhet.

Efter studier i Tyskland och en masterexamen i hållbart ledarskap i Sverige fördjupade han sig i hydroponisk odling, en teknik där grönsaker odlas i vatten i stället för jord.

I Skellefteå såg han en konkret möjlighet. Genom att producera färska grönsaker året runt skulle han kunna minska beroendet av importerade varor som snabbt tappar kvalitet.

Byggde upp verksamheten från noll på egen hand

Våren 2024 startade han företaget Hydro Space. Med stöd från Almi och Arctic Business investerade han egna pengar, hyrde lokal och byggde upp sin första odlingsmiljö.

Redan efter några månader fick han sin första kund, Ica Kvantum, och i december levererade han sina första grönsaker. Fler restauranger och grossister stod redo att ta in hans produkter.

Men samtidigt som företaget började växa kom ett besked som kastade allt i osäkerhet. Migrationsverket meddelade att hans ansökan om fortsatt uppehållstillstånd riskerar avslag.

Myndigheten anser att han saknar tillräcklig erfarenhet av företagande, otillräckliga språkkunskaper och för lite eget kapital.

Detta trots att han har tre högskoleexamina, operativ erfarenhet från familjens företag i Indien och dokumenterade kundrelationer i Sverige.

Migrationsverkets otydliga regler skapar osäkerhet för entreprenörer

Abhi har skickat in kompletteringar: kontoutdrag, dokumentation om tidigare företagsansvar och exempel på affärskommunikation på svenska.

Han har dessutom studerat SFI till nivå D. Ändå upplever han processen som otydlig och oförutsägbar.

Krav på språknivåer och kapital saknar tydliga riktlinjer, och beskedet om att Almi‑lån inte räknas som eget kapital kom först efter att han redan tagit lånet.

Osäkerheten påverkar både honom och företaget. Ett avslag innebär att han måste lämna landet inom 30 dagar. Verksamheten som just börjat leverera sina första produkter riskerar att försvinna innan den hunnit etablera sig.

Han beskriver processen som oförutsägbar och menar att den avskräcker både investerare och andra internationella entreprenörer.

Näringslivet varnar för att Sverige tappar talang

Svenskt Näringsliv menar att fallet visar hur dagens regler inte är anpassade för startup‑verkligheten och föreslår ett särskilt visum för innovatörer från länder utanför EU.

Ärendet Abhi är inte det enda exemplet på företagare som riskerar utvisning trots att de bidrar med sin verksamhet.

I Nossebro hotas Nunchaya Larsson av utvisning, trots att hennes restaurangföretag prisats vid flera tillfällen. Det rapporterar Sveriges Radio.

För Abhi återstår nu att vänta på Migrationsverkets nya bedömning och avgöra om hans framtid finns i Sverige eller någon annanstans.

Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

