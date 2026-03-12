Därför kallar sig allt fler "grundare" på Linkedin

Enligt LinkedIn har antalet användare som kallar sig själva ”Grundare” ökat med 60 procent det senaste året. Sedan 2022 har siffran nästan tredubblats, särskilt i länder som Nederländerna, Storbritannien och Spanien, där titlar som visar företagande och ägarskap har fått stort genomslag.

Men vad ligger bakom denna förändring? Efter pandemiåret, då rekryteringen var på högsta nivå, har många företag nu tvingats att omstrukturera. Detta har lett till uppsägningar och en långsam nedgång i nyanställningar. I en marknad med färre jobb ser många att starta eget företag är ett attraktivt alternativ.

Ekonomiska faktorer eller entreprenörskap?

Arbetsmarknaden i Europa är fortfarande trög, med rekrytering som är 20 procent lägre än före pandemin, skriver Euronews. För de äldre generationerna har detta lett till många väljer att hålla fast vid ett jobb trots att de egentligen gärna gått vidare till något annat.

Antalet jobbbyten har minskat till den lägsta nivån på 10 år, vilket innebär att när nya jobb väl dyker upp är konkurrensen om dem mycket hård.

Men yngre arbetstagare reagerar annorlunda. De är mer benägna att söka egna vägar. Enligt LinkedIn vill 40% av de unga européerna starta eget och bli sina egna chefer. För många är entreprenörskap en väg ut ur den trångbodda arbetsmarknaden.

Fler jobb och större risker

Med fler högutbildade och färre traditionella jobbmöjligheter är unga professionella beredda att jobba hårdare. Ungefär 28 procent av unga människor i Europa jonglerar flera jobb samtidigt för att bygga upp något eget och skapa egna möjligheter.

Slutsats

I en långsam arbetsmarknad kan bytet av titel till ”Founder” handla mer om att överleva än ambition. För många är det inte möjligt att följa den traditionella vägen till framgång, istället skapar de sina egna chanser.

Oavsett om trenden drivs av nödvändighet eller en verklig önskan om oberoende, är det tydligt att Europas arbetskraft anpassar sig till ett förändrat ekonomiskt landskap.