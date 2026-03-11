Rika barndomsvänner kan ge högre inkomst senare i livet

Avhandlingen, skriven av Klara Gurzo vid Stockholms Universitet, visar hur vänskap kan ha stor betydelse för resten av livet.

Själva avhandlingen bygger på fyra empiriska studier som undersöker hur inkomst och social rörlighet mellan generationer formar hälsan över livsloppet i Sverige.

Kontakter över klassgränser är en resurs

Ett av de mest slående resultaten handlar om barndomsvänskapernas betydelse.

Genom att analysera sociometriska data från sjätteklassare i Stockholmsområdet, barn födda 1953 som sedan följts upp till 68 års ålder, fann Gurzo att de som hade vänner från familjer med högre inkomster i genomsnitt uppnådde högre egen inkomst som vuxna.

Sambandet var starkast bland barn från socioekonomiskt utsatta hem. Det kvarstod även efter att forskarna kontrollerat för föräldrarnas resurser och barnens individuella egenskaper.

Resultaten tyder på att vänskapsrelationer över klassgränser kan fungera som en form av självförvärvat socialt kapital, en möjlighet att få tillgång till resurser och nätverk bortom den egna familjens förutsättningar.

Samtidigt visar studien att tillgången till sådana relationer i sig är ojämnt fördelad.