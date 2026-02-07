Din hjärna förtvinar i AI:s bekvämlighet

Idén, som myntades av skribenten Kathryn Jezer‑Morton, handlar om att medvetet söka friktion i stället för att undvika den.

I grunden är det ett motstånd mot den bekvämlighetskultur som digitaliseringen och på senare tid AI förstärker.

Vi förväntar oss bekvämlighet

I en artikel i Chef beskriver Ulrika Fjällborg hur techbranschens ambition att göra allt ”smidigt” har lett till att vi vant oss vid att slippa ansträngning.

Appar styr våra val, sorterar bort allt som skaver och matar oss med färdiga rekommendationer. Med AI‑verktyg som sammanfattar texter, jämför alternativ och fattar beslut åt oss accelererar utvecklingen ytterligare.

Resultatet är att vi inte bara uppskattar bekvämlighet, vi förväntar oss den.