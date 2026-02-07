07 feb. 2026

Din hjärna förtvinar i AI:s bekvämlighet

Person som skriver för hand
Genom att skavmaxa tränar vi upp motståndskraft och behåller våra mänskliga förmågor i AI‑tiden Foto: TrueCreatives).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 07 feb. 2026Publicerad: 07 feb. 2026

Begreppet ”skavmaxa”, eller ”friction maxxing”, har snabbt fått fäste i diskussionen om hur vi människor ska behålla våra mentala muskler. Det i en tid där AI gör allt för att jämna ut varje liten ojämnhet i vardagen.

Idén, som myntades av skribenten Kathryn Jezer‑Morton, handlar om att medvetet söka friktion i stället för att undvika den.

Läs också: Gästfrihet blir företagens vapen mot AI – Realtid

I grunden är det ett motstånd mot den bekvämlighetskultur som digitaliseringen och på senare tid AI förstärker.

Vi förväntar oss bekvämlighet

I en artikel i Chef beskriver Ulrika Fjällborg hur techbranschens ambition att göra allt ”smidigt” har lett till att vi vant oss vid att slippa ansträngning.

Appar styr våra val, sorterar bort allt som skaver och matar oss med färdiga rekommendationer. Med AI‑verktyg som sammanfattar texter, jämför alternativ och fattar beslut åt oss accelererar utvecklingen ytterligare.

Läs också: Anthropic: Kodare presterar sämre när de använt AI – Realtid

Resultatet är att vi inte bara uppskattar bekvämlighet, vi förväntar oss den.

När bekvämligheten gör oss kognitivt svagare

Bekvämlighetslogiken tar sig in i arbetslivet och i våra relationer. Vi undviker samtal som kan leda till oenighet.

Vi håller oss till människor som tycker som vi och nöjer oss allt oftare med en AI‑sammanfattning i stället för att läsa källorna själva.

Enligt Forbes riskerar vår kognitiva förmåga att försvagas när vi outsourcar allt fler av våra mentala processer: att analysera, jämföra, värdera och fatta beslut.

Missa inte: Att be om hjälp – den underskatttade superkraften på jobbet. Realtid

Samtidigt sjunker vår tolerans för motgångar. Tekniska problem, väntetider eller oklara besked kan få oss att tappa fattningen.

Det är som om vi blivit curlade av tekniken, på samma sätt som curlingföräldrar sopar banan framför sina barn tills de inte längre klarar sig själva.

Motstrategin som stärker våra mänskliga förmågor

Det är här förmågan att skavmaxa kommer in som en motstrategi. I stället för att undvika det som skaver ska vi aktivt söka det.

Läs också: Sa upp sig från Amazon – för att odla tulpaner. Dagens PS

Det kan handla om att ta diskussioner vi annars duckar för, läsa hela rapporten i stället för sammanfattningen, eller att medvetet välja en mer krävande väg för att hålla våra mentala förmågor i trim.

Skapa inte konflikt för konfliktens skull

Poängen är inte att skapa konflikt för konfliktens skull, utan att åter vänja oss vid att friktion är en naturlig del av mänskligt liv.

Missa inte: Alla andra kan heller inte allt om AI. Realtid

Jezer‑Morton menar att vi genom att skavmaxa bygger upp vår förmåga att hantera spänningar, stå ut med obehag och fatta egna beslut, sådant som AI inte kan göra åt oss utan att vi förlorar något fundamentalt mänskligt på vägen.

I en tid där tekniken gärna sopar bort allt motstånd kan skavet vara precis det vi behöver för att fortsätta vara tänkande, självständiga människor.

AIAI-curlingskavmaxa
Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

