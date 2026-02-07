Begreppet ”skavmaxa”, eller ”friction maxxing”, har snabbt fått fäste i diskussionen om hur vi människor ska behålla våra mentala muskler. Det i en tid där AI gör allt för att jämna ut varje liten ojämnhet i vardagen.
Din hjärna förtvinar i AI:s bekvämlighet
Mest läst i kategorin
Generation Z ser ner på AI-användning – förutom sin egen
Unga användare använder AI-verktyg mer och mer. Samtidigt som en majoritet oroar sig för att tekniken gör människor dummare och slöare, visar ny forskning. Generation Z har ett komplicerat förhållande till artificiell intelligens. Trots att 79 procent av unga vuxna mellan 18 och 28 år tror att AI gör människor latare, och 62 procent oroar …
Våga byta bransch – innan det är för sent
En ingenjör är ofta en person med bred kompetens. Ändå är det inte ovanligt att arbeta inom samma skrå hela livet. Men det går att byta bransch, bara man är beredd på hindren. Att byta bransch som ingenjör kan kännas riskfyllt. Även om ingenjörer är efterfrågade inom en rad olika sektorer kräver vägen dit ofta …
Arbetsgivare förbjuder distansarbete – anställda i uppror
När arbetsmarknaden står mer still är det lättare för arbetsgivaren att sätta villkoren. Det är ett skäl till att fler nu kallas tillbaka till kontoren – mot sin vilja. Allt fler stora företag i USA kräver nu att anställda ska arbeta på kontoret fem dagar i veckan. Det är inte något som går hem hos …
Att be om hjälp – den underskatttade superkraften på jobbet
Rädslan för att framstå som inkompetent hindrar många från att ta steget. Men forskning visar att det motsatta gäller: genomtänkta förfrågningar stärker faktiskt ditt anseende. De flesta av oss ber gärna om hjälp privat, en granne som hämtar barnen, en partner som lagar middag. Men på arbetsplatsen är det annorlunda. Där kämpar vi hellre ensamma …
Gästfrihet blir företagens vapen mot AI
När AI tar över allt fler kundmöten växer insikten om att mänsklig värme inte går att automatisera bort. Experter menar att traditionella gästfrihetsprinciper kan bli avgörande för företag i alla branscher. Artificiell intelligens revolutionerar kundservice i snabb takt. Chatbottar hanterar bokningar, svarar på frågor och ger personliga rekommendationer. Men i kapplöpningen mot automatisering riskerar företag …
Idén, som myntades av skribenten Kathryn Jezer‑Morton, handlar om att medvetet söka friktion i stället för att undvika den.
Läs också: Gästfrihet blir företagens vapen mot AI – Realtid
I grunden är det ett motstånd mot den bekvämlighetskultur som digitaliseringen och på senare tid AI förstärker.
Vi förväntar oss bekvämlighet
I en artikel i Chef beskriver Ulrika Fjällborg hur techbranschens ambition att göra allt ”smidigt” har lett till att vi vant oss vid att slippa ansträngning.
Appar styr våra val, sorterar bort allt som skaver och matar oss med färdiga rekommendationer. Med AI‑verktyg som sammanfattar texter, jämför alternativ och fattar beslut åt oss accelererar utvecklingen ytterligare.
Läs också: Anthropic: Kodare presterar sämre när de använt AI – Realtid
Resultatet är att vi inte bara uppskattar bekvämlighet, vi förväntar oss den.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
När bekvämligheten gör oss kognitivt svagare
Bekvämlighetslogiken tar sig in i arbetslivet och i våra relationer. Vi undviker samtal som kan leda till oenighet.
Vi håller oss till människor som tycker som vi och nöjer oss allt oftare med en AI‑sammanfattning i stället för att läsa källorna själva.
Enligt Forbes riskerar vår kognitiva förmåga att försvagas när vi outsourcar allt fler av våra mentala processer: att analysera, jämföra, värdera och fatta beslut.
Missa inte: Att be om hjälp – den underskatttade superkraften på jobbet. Realtid
Samtidigt sjunker vår tolerans för motgångar. Tekniska problem, väntetider eller oklara besked kan få oss att tappa fattningen.
Det är som om vi blivit curlade av tekniken, på samma sätt som curlingföräldrar sopar banan framför sina barn tills de inte längre klarar sig själva.
Motstrategin som stärker våra mänskliga förmågor
Det är här förmågan att skavmaxa kommer in som en motstrategi. I stället för att undvika det som skaver ska vi aktivt söka det.
Läs också: Sa upp sig från Amazon – för att odla tulpaner. Dagens PS
Det kan handla om att ta diskussioner vi annars duckar för, läsa hela rapporten i stället för sammanfattningen, eller att medvetet välja en mer krävande väg för att hålla våra mentala förmågor i trim.
Skapa inte konflikt för konfliktens skull
Poängen är inte att skapa konflikt för konfliktens skull, utan att åter vänja oss vid att friktion är en naturlig del av mänskligt liv.
Missa inte: Alla andra kan heller inte allt om AI. Realtid
Jezer‑Morton menar att vi genom att skavmaxa bygger upp vår förmåga att hantera spänningar, stå ut med obehag och fatta egna beslut, sådant som AI inte kan göra åt oss utan att vi förlorar något fundamentalt mänskligt på vägen.
I en tid där tekniken gärna sopar bort allt motstånd kan skavet vara precis det vi behöver för att fortsätta vara tänkande, självständiga människor.