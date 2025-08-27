Därför kan osäkerhet kan vara en styrka

AI som hot och möjlighet

En av bokens mest träffsäkra delar är analysen av teknikens roll. Smartphones har på två decennier förändrat hur vi arbetar, och nu står AI redo att göra detsamma med hela näringslivet.

Gränström varnar för att företag och ledare som inte förstår AI:s kraft riskerar att snabbt bli utkonkurrerade. Han konstaterar att AI redan nu kan höja effektiviteten med mellan 10 och 30 procent i flera sektorer. Det är en påminnelse om att tekniken inte längre är en framtidsfråga utan en akut realitet.

Från korvstoppning till kritiskt tänkande

Boken är också en uppgörelse med ett föråldrat utbildningsideal. Historiskt har lärande handlat om att memorera fakta.

I dag är utmaningen en annan. Nämligen att filtrera, analysera och förstå samband. Något som ligger väldigt nära en arbetsdag på en tidningsredaktion.

Gränström argumenterar för att alla ledare måste träna sig i att tänka långsammare och mer medvetet. Intuition räcker inte i en komplex värld. Den som bara agerar på känsla riskerar att missa det avgörande.

Personliga erfarenheter ger djup

En del av bokens styrka är de personliga reflektionerna. Gränström beskriver hur hans son med autism lärt honom att förstå olika kognitiva mönster. Det gör resonemanget om ledarskap mer konkret och påminner om att stora samhällsfrågor alltid börjar i det lilla, i mötet mellan människor.

Det är också här boken skiljer sig från mer generella managementhandböcker. Den handlar inte bara om strategier och processer, utan om mänskliga beteenden och om hur vi förhåller oss till vår egen osäkerhet.

Sammanfattning

Från fakta till kunskap är en bok som alla i ledande position bör läsa. Den är samtidigt en varning och en vägledning. Varningen gäller riskerna med att förlita sig på gamla sanningar i en ny värld.

Vägledningen handlar om att utveckla den intellektuella ödmjukhet som krävs för att leda när svaren inte längre är givna.

För svenska chefer blir slutsatsen tydlig. Den som inte förmår kombinera teknikförståelse med kritiskt tänkande kommer snabbt att hamna på efterkälken.

Fakta: Från fakta till kunskap

Författare: Olof Gränström, samhällsanalytiker och föreläsare.

Utgiven: 2025.

Kärnbudskap: Kunskap handlar inte längre om att memorera fakta utan om att förstå samband i en komplex värld.

Teknikens roll: AI kan öka effektiviteten med 10–30 procent – men kräver medvetet ledarskap.

Citat ur boken: ”Att säga att man inte vet är en styrka.”

Målgrupp: Företagsledare, beslutsfattare och alla som vill förstå framtidens beslutsfattande.

