Förkortad arbetstid är en stor politisk fråga med tydliga stridslinjer. Men i ett europeiskt land har det blivit verklighet utan lagstiftning.
Här blev fyradagarsveckan norm – i smyg
Fyradagarsveckan har diskuterats flitigt i Sverige.
Förespråkarna lyfter fram vinster som minskad stress, mer jämställdhet och lägre arbetslöshet. Kritiker varnar i stället för tappad produktivitet, svagare konkurrenskraft och pressade välfärdstjänster.
Men medan debatten pågår i många länder har ett land i praktiken redan tagit steg mot en fyradagarsvecka: Nederländerna, skriver Financial Times.
Lägsta siffran i EU
Nederländerna har under lång tid haft den högsta andelen deltidsarbetande i OECD. Enligt Eurostat arbetar personer i åldern 20–64 i genomsnitt 32,1 timmar i veckan i sitt huvudsakliga jobb, vilket är lägst i EU.
Som jämförelse ligger samma siffra i Sverige på 35,7 timmar.
Utvecklingen började under 1980- och 1990-talen när kvinnor i större utsträckning klev in på arbetsmarknaden i deltidsroller.
Skattesystem och bidrag var utformade för att gynna denna lösning. Med tiden blev deltidsarbete en ny norm, och även män har i allt högre grad valt kortare arbetstid, särskilt när de har små barn.
Kan få in arbetet på fyra dagar
Därtill har det blivit allt vanligare att heltidsanställda komprimerar sina timmar på fyra arbetsdagar i stället för fem i Nederländerna.
”Fyra dagars arbetsvecka har blivit väldigt, väldigt vanligt. Jag jobbar fem dagar, och ibland dömer folk mig för det”, säger Bert Colijn, ekonom på banken ING, till FT:
Trots färre arbetade timmar fortsätter landets ekonomi fortsatt att vara stark. Nederländerna hör till de rikaste EU-länderna mätt i BNP per capita.
Fler sysselsatta i Nederländerna
Detta beror på en kombination av relativt hög produktivitet per arbetad timme och en ovanligt hög andel av befolkningen i arbete.
I slutet av 2024 var 82 procent av arbetsföra nederländare sysselsatta, jämfört med 75 procent i Storbritannien, 72 procent i USA och 69 procent i Frankrike.
Sverige ligger på omkring 77 procent, enligt OECD.
Går i pension sent
Kortare arbetstid har också inneburit höga sysselsättningsnivåer för kvinnor, i kontrast till länder som USA där längre arbetstider ofta minskar möjligheterna till arbetsdeltagande.
Dessutom tenderar nederländare att pensionera sig relativt sent, vilket ytterligare sprider ut arbetstimmarna över fler år.
Få kvinnliga chefer
Utmaningar finns dock. Kvinnor arbetar fortfarande i högre grad deltid än män, vilket bidrar till ojämställdhet i karriärutveckling och ledande positioner.
Endast drygt en fjärdedel av chefer i Nederländerna är kvinnor, en av de lägsta nivåerna inom OECD.
Nyligen publicerades en studie i Nature som visade att både den fysiska och mentala hälsan förbättrades av att arbeta fyra dagar istället för fem, plus att prestationen på jobbet blev bättre, skriver Göteborgs-Posten.
