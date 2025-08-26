Realtid
Realtid.se
Karriär & ledarskap

Här blev fyradagarsveckan norm – i smyg

nederländerna
Mer tid att titta på väderkvarnar? Enligt statistiken arbetar nederländarna minst antal timmar i EU. (Foto: Lindsey Wasson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Förkortad arbetstid är en stor politisk fråga med tydliga stridslinjer. Men i ett europeiskt land har det blivit verklighet utan lagstiftning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Fyradagarsveckan har diskuterats flitigt i Sverige.

Förespråkarna lyfter fram vinster som minskad stress, mer jämställdhet och lägre arbetslöshet. Kritiker varnar i stället för tappad produktivitet, svagare konkurrenskraft och pressade välfärdstjänster.

Men medan debatten pågår i många länder har ett land i praktiken redan tagit steg mot en fyradagarsvecka: Nederländerna, skriver Financial Times.

Missa inte: Bank-vd: Tre dagars arbetsvecka införs inom min livstid. Realtid

Lägsta siffran i EU

Nederländerna har under lång tid haft den högsta andelen deltidsarbetande i OECD. Enligt Eurostat arbetar personer i åldern 20–64 i genomsnitt 32,1 timmar i veckan i sitt huvudsakliga jobb, vilket är lägst i EU.

Som jämförelse ligger samma siffra i Sverige på 35,7 timmar.

Just nu pågår också en diskussion om hur företag, som i tyska Frankfurt, ska förhålla sig till distansarbete. (Foto: Michael Probst/AP/TT).
ANNONS

Utvecklingen började under 1980- och 1990-talen när kvinnor i större utsträckning klev in på arbetsmarknaden i deltidsroller.

Skattesystem och bidrag var utformade för att gynna denna lösning. Med tiden blev deltidsarbete en ny norm, och även män har i allt högre grad valt kortare arbetstid, särskilt när de har små barn.

Missa inte: Här införs permanent fyradagarsvecka – för 200 företag. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Kan få in arbetet på fyra dagar

Därtill har det blivit allt vanligare att heltidsanställda komprimerar sina timmar på fyra arbetsdagar i stället för fem i Nederländerna.

”Fyra dagars arbetsvecka har blivit väldigt, väldigt vanligt. Jag jobbar fem dagar, och ibland dömer folk mig för det”, säger Bert Colijn, ekonom på banken ING, till FT:

Trots färre arbetade timmar fortsätter landets ekonomi fortsatt att vara stark. Nederländerna hör till de rikaste EU-länderna mätt i BNP per capita.

Missa inte: Sociolog: Här är faran med kortare arbetsvecka. E55

ANNONS

Fler sysselsatta i Nederländerna

Detta beror på en kombination av relativt hög produktivitet per arbetad timme och en ovanligt hög andel av befolkningen i arbete.

I slutet av 2024 var 82 procent av arbetsföra nederländare sysselsatta, jämfört med 75 procent i Storbritannien, 72 procent i USA och 69 procent i Frankrike.

Sverige ligger på omkring 77 procent, enligt OECD.

Missa inte: Fyra dagars arbetsvecka – så fungerar det egentligen. Dagens PS

Går i pension sent

Kortare arbetstid har också inneburit höga sysselsättningsnivåer för kvinnor, i kontrast till länder som USA där längre arbetstider ofta minskar möjligheterna till arbetsdeltagande.

Dessutom tenderar nederländare att pensionera sig relativt sent, vilket ytterligare sprider ut arbetstimmarna över fler år.

ANNONS

Missa inte: 72-timmarsveckan knackar på Europas dörr. Realtid

Få kvinnliga chefer

Utmaningar finns dock. Kvinnor arbetar fortfarande i högre grad deltid än män, vilket bidrar till ojämställdhet i karriärutveckling och ledande positioner.

Endast drygt en fjärdedel av chefer i Nederländerna är kvinnor, en av de lägsta nivåerna inom OECD.

Nyligen publicerades en studie i Nature som visade att både den fysiska och mentala hälsan förbättrades av att arbeta fyra dagar istället för fem, plus att prestationen på jobbet blev bättre, skriver Göteborgs-Posten.

Missa inte: Baksidan med kortare arbetstid: ”Flera tusen i månaden”. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS