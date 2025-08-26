Här blev fyradagarsveckan norm – i smyg

Fyradagarsveckan har diskuterats flitigt i Sverige.

Förespråkarna lyfter fram vinster som minskad stress, mer jämställdhet och lägre arbetslöshet. Kritiker varnar i stället för tappad produktivitet, svagare konkurrenskraft och pressade välfärdstjänster.

Men medan debatten pågår i många länder har ett land i praktiken redan tagit steg mot en fyradagarsvecka: Nederländerna, skriver Financial Times.

Lägsta siffran i EU

Nederländerna har under lång tid haft den högsta andelen deltidsarbetande i OECD. Enligt Eurostat arbetar personer i åldern 20–64 i genomsnitt 32,1 timmar i veckan i sitt huvudsakliga jobb, vilket är lägst i EU.

Som jämförelse ligger samma siffra i Sverige på 35,7 timmar.

Utvecklingen började under 1980- och 1990-talen när kvinnor i större utsträckning klev in på arbetsmarknaden i deltidsroller.

Skattesystem och bidrag var utformade för att gynna denna lösning. Med tiden blev deltidsarbete en ny norm, och även män har i allt högre grad valt kortare arbetstid, särskilt när de har små barn.

