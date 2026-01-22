Chefer som frilansar: Därför väljer bolag rådgivare när AI tar över

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

En tyst men betydande förskjutning pågår på arbetsmarknaden för företagsledare.

Medan AI automatiserar allt fler rutinuppgifter växer efterfrågan på mänskligt omdöme och strategisk expertis, men inte nödvändigtvis i form av traditionella heltidsanställningar.

Implementeringsgap styr urvalet

Enligt LinkedIns senaste rapport över snabbast växande tjänster i USA ligger AI-ingenjörer på förstaplatsen, medan AI-konsulter och strateger rankas tvåa.

Även strategiska rådgivare och konsulter finns bland topp tio, skriver Fortune. Gemensamt visar siffrorna att när utförandet blir billigare blir mänskligt omdöme mer värdefullt.

Den underliggande drivkraften är det som kallas ”implementeringsgapet”.

Efter år av AI-experiment kämpar organisationer med att omvandla verktygen till resultat. De saknar inte modeller eller mjukvara, utan orkestrering, förmågan att koppla tekniken till affärsverklighet, styrning och incitament.