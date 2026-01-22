22 jan. 2026

Chefer som frilansar: Därför väljer bolag rådgivare när AI tar över

Konsultchefer blir allt vanligare när AI ska implementeras. (Foto: Thought Catalog / Unsplash)
22 jan. 2026

Företag väljer alltmer att hyra in erfarna strategiska konsulter istället för att anställa heltidschefer, när AI förändrar ledarskapsbehovet från daglig operativ styrning till avgörande strategiska beslut.

En tyst men betydande förskjutning pågår på arbetsmarknaden för företagsledare.

Medan AI automatiserar allt fler rutinuppgifter växer efterfrågan på mänskligt omdöme och strategisk expertis, men inte nödvändigtvis i form av traditionella heltidsanställningar.

Implementeringsgap styr urvalet

Enligt LinkedIns senaste rapport över snabbast växande tjänster i USA ligger AI-ingenjörer på förstaplatsen, medan AI-konsulter och strateger rankas tvåa.

Även strategiska rådgivare och konsulter finns bland topp tio, skriver Fortune. Gemensamt visar siffrorna att när utförandet blir billigare blir mänskligt omdöme mer värdefullt.

Den underliggande drivkraften är det som kallas ”implementeringsgapet”.

Efter år av AI-experiment kämpar organisationer med att omvandla verktygen till resultat. De saknar inte modeller eller mjukvara, utan orkestrering, förmågan att koppla tekniken till affärsverklighet, styrning och incitament.

Erfarna chefer blir frilansrådgivare

Arbetsmarknaden speglar nu en tydlig arbetsfördelning.

Efterfrågan ökar samtidigt på heltidsanställd teknisk AI-kompetens och på seniora yrkesverksamma som kan översätta dessa möjligheter till affärsresultat.

Istället för att utöka permanenta ledningsgrupper hyr företag in erfarna externa ledare för att vägleda beslut när insatserna är som högst.

Högre arvoden men mindre kostnader för konsulter

Ekonomin förstärker modellen. Även om seniora rådgivare ofta tar ut högre timarvoden blir deras totala årskostnad vanligtvis en bråkdel av en jämförbar heltidsroll, eftersom de engageras för begränsad omfattning och tid.

Många av dessa rådgivare är tidigare grundare, vd:ar och operativa chefer.

LinkedIns data visar att många av de snabbast växande strategiska rollerna kräver minst åtta års erfarenhet. Det handlar inte om nybörjare, utan om andra karriärer för yrkesverksamma med djup branschkunskap.

Konsultfirmor satsar massivt på teknisk kompetens

Samtidigt genomgår konsultbranschen sin största kompetensomsättning någonsin.

Det multinationell bolaget Accenture har lagt till nästan 40 000 AI- och dataexperter de senaste två åren, vilket motsvarar cirka tio procent av det globala antalet anställda, skriver Business Insider.

EY har tillfört 61 000 teknologer sedan 2023.

AI-ingenjörer är eftertraktade

På McKinsey är ”AI-ingenjör” den snabbast växande icke-nybörjarrollen, följt av upphandlingsansvarig, datavetare och mjukvaruingenjör, enligt företaget Revelio Labs.

”Att gå till en kund och enbart föreslå en armé av konsulter fungerar inte längre”, säger Gert De Geyter, tidigare AI-chef på Deloitte US, till Business Insider.

Men trots satsningarna på teknisk kompetens betonar flera ledare att mjuka färdigheter blir viktigare nu när AI kan utföra specifika kvantitativa uppgifter.

McKinsey letar efter det företaget kallar ”5X-profiler” – personer som är djupt kunniga inom ett område men kan hantera tre eller fyra olika saker bra.

