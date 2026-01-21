21 jan. 2026

Laila Bagge om livet som entreprenör – och missen som kostat miljoner

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Bakom artistkarriären och tv-rutan finns en betydligt mer affärsdriven sida. Laila Bagge har startat, investerat i och drivit allt från smycken och vin till skönhetsprodukter. Ofta genom att kasta sig rakt ut.

”Jag såg mig inte som entreprenör då”, säger Laila Bagge om tiden när hon klev in i Idol. Men exponeringen öppnade nya dörrar och väckte affärsidéer.

Det första bolaget föddes ur frustration. När ett samarbete med en smyckesbutik rann ut i sanden tog Bagge saken i egna händer.

”Jag gick därifrån och tänkte: fan, jag ska visa dem vad de missar.”

Resultatet blev ett smyckesbolag som redan första året omsatte 11,5 miljoner kronor. Inte genom affärsplaner i Excel, utan genom ren beslutsamhet.

Misstaget som kostade miljoner

Alla beslut har inte varit lika lyckade. Ett sticker fortfarande ut.

”Jag valde pengar i handen i stället för procent”, säger Bagge om sitt inträde i vinbranschen.

Hon fegade ur, tog ett säkert arvode och missade därmed vad som senare blev omkring fyra miljoner kronor per år.

”Det gör ont än i dag.”

Laila Bagge om nyckeln till framgång

Trots misstagen är det en sak som förenar hennes lyckade satsningar: hon utgår alltid från sig själv.

”Allt börjar med vad jag själv saknar. Vill jag ha det, vill säkert någon annan också ha det.”

Det är därför hon lyfter sitt skönhetsmärke som en av de satsningar hon är mest stolt över.

Rådet till blivande entreprenörer

Entreprenörskapet, menar hon, är ingen rak väg. Men den är värd att gå. Bagges råd är tydligt: våga misslyckas och våga göra många försök.

”Det handlar inte om att skjuta perfekt. Det handlar om hur många skott du tar.”

Och viktigast av allt: omge dig med rätt människor.

”Revisorer är jävligt viktiga. Gör det du är bäst på och alliera dig med resten.”

EntreprenörIntervju
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

