Laila Bagge om livet som entreprenör – och missen som kostat miljoner

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

”Jag såg mig inte som entreprenör då”, säger Laila Bagge om tiden när hon klev in i Idol. Men exponeringen öppnade nya dörrar och väckte affärsidéer.

Det första bolaget föddes ur frustration. När ett samarbete med en smyckesbutik rann ut i sanden tog Bagge saken i egna händer.

”Jag gick därifrån och tänkte: fan, jag ska visa dem vad de missar.”

Resultatet blev ett smyckesbolag som redan första året omsatte 11,5 miljoner kronor. Inte genom affärsplaner i Excel, utan genom ren beslutsamhet.

Se även:

Här ökar möjligheterna när läget blir skarpare. Realtid TV

Misstaget som kostade miljoner

Alla beslut har inte varit lika lyckade. Ett sticker fortfarande ut.

”Jag valde pengar i handen i stället för procent”, säger Bagge om sitt inträde i vinbranschen.

ANNONS

Hon fegade ur, tog ett säkert arvode och missade därmed vad som senare blev omkring fyra miljoner kronor per år.

”Det gör ont än i dag.”