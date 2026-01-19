Chefer får allt svårare att förändra sina företag

Att genomföra förändringar på en arbetsplats har blivit svårare än någonsin för chefer och ledare.

Enligt ny analys från Gartner beror det inte bara på att organisationer står inför fler förändringar, utan på att förändringens karaktär i sig har blivit mer komplex, snabbare och svårare att styra.

Resultatet är att även erfarna ledare har svårt att genomföra omställningar utan tappa tempo, engagemang eller prestation bland medarbetarna, skriver Harvard Business Review.

Har flera orsaker

Gartner beskriver utvecklingen som en blandning av fyra faktorer.

För det första sker förändringar inte längre en och en, utan staplas på varandra. Digitalisering, nya arbetssätt och omorganisationer pågår parallellt.

För det andra har förändring blivit kontinuerlig, utan tydliga start- och slutpunkter.