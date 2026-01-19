Det fanns en tid när chefer ofta kunde genomdriva rejäla förändringar genom att peka med hela handen. Så ser det inte längre ut.
Chefer får allt svårare att förändra sina företag
Att genomföra förändringar på en arbetsplats har blivit svårare än någonsin för chefer och ledare.
Enligt ny analys från Gartner beror det inte bara på att organisationer står inför fler förändringar, utan på att förändringens karaktär i sig har blivit mer komplex, snabbare och svårare att styra.
Resultatet är att även erfarna ledare har svårt att genomföra omställningar utan tappa tempo, engagemang eller prestation bland medarbetarna, skriver Harvard Business Review.
Har flera orsaker
Gartner beskriver utvecklingen som en blandning av fyra faktorer.
För det första sker förändringar inte längre en och en, utan staplas på varandra. Digitalisering, nya arbetssätt och omorganisationer pågår parallellt.
För det andra har förändring blivit kontinuerlig, utan tydliga start- och slutpunkter.
Måste skapa förtroende på nya sätt
För det tredje är förändringarna starkt ömsesidigt beroende, där exempelvis ett teknikskifte påverkar processer, kompetensbehov och organisationsstruktur samtidigt.
Slutligen drivs förändringarna i allt högre grad av externa krafter som teknologisk utveckling, geopolitik, ekonomisk osäkerhet och samhällstrender.
I denna miljö har traditionella modeller för att leda förändring tappat effekt. Att måla upp en attraktiv målbild räcker inte längre för att skapa förtroende.
Saknar tillit
Undersökningar visar att en majoritet av anställda saknar tillit till att deras organisationer kan genomföra förändring på ett framgångsrikt sätt, ofta baserat på tidigare misslyckanden.
Mot denna bakgrund pekar Gartner på ett skifte i hur framgångsrika organisationer arbetar.
I stället för att behandla förändring som ett tillfälligt projekt integreras den i vardagen. Förändring blir en löpande affärsprocess snarare än ett undantagstillstånd.
Föredrar flera mindre framsteg
Detta innebär bland annat att ledare betonar framsteg i små steg snarare än slutmål, och tydliggör riskerna med att inte agera.
Kommunikation fokuseras och anpassas för att undvika alltför mycket information.
Samtidigt flyttas fokus från att skapa entusiasm till att bygga praktisk förändringsförmåga hos medarbetarna.
Vissa klarar förändring bättre
En viktig aspekt är utvecklingen av så kallade förändringsreflexer hos medarbetarna.
Det gäller färdigheter som tidsplanering, teknikanvändning, samarbetsförmåga, situationsförståelse och emotionell självreglering.
Dessa tränas bäst i det dagliga arbetet genom återkommande små anpassningar, snarare än under stora och stressande omställningar, enligt Gartner.
