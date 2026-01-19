Alla vill ha USA:s statspapper – trots ett växande skuldberg

Stark efterfrågan

Trots detta har räntorna på amerikanska statsobligationer fallit det senaste året. Nedgången är större än i någon annan G7-ekonomi, och långräntorna ligger nu lägre än för tolv månader sedan.

Även andra indikatorer pekar på fortsatt stark efterfrågan på amerikanska statspapper.

Hur mycket som investerare är villiga att betala för säkerheten och likviditeten i statsobligationer, convenience yield på engelska, ligger nära historiska genomsnitt.

Dollarn har samtidigt återhämtat sig till nivåer som bättre speglar den underliggande datan.

Ses som fortsatt stabilt?

En förklaring är att USA framstår som relativt stabilt i jämförelse med andra stora ekonomier.

Japan brottas med extrem skuldsättning, Frankrike med långvariga budgetproblem och Storbritannien med låg tillväxt.

USA:s ekonomi växer fortfarande, befolkningen åldras långsammare och dollarns särställning i det globala finansiella systemet ger fortsatt förtroendekapital.

En annan tolkning

En mindre optimistisk tolkning är att obligationsmarknaden snarare speglar en inbromsning i tillväxten.

Lägre tillväxt och förväntningar om framtida räntesänkningar gör att fler hellre investerar i statsobligationer.

USA:s ekonomi har visserligen hållit uppe aktiviteten hyfsat, men utvecklingen har dämpats av handelstullar och en stramare migrationspolitik.

Riskerar en snabb omsvängning

En tredje möjlighet är att marknaden helt enkelt underskattar riskerna och har fel.

De långsiktiga konsekvenserna av en mer politiserad penningpolitik, handelskonflikter och strukturella ingrepp i ekonomin är svåra att prissätta.

Erfarenheten visar att när investerare väl omvärderar sådana risker kan omsvängningen bli både snabb och kraftig.

