Alla vill ha USA:s statspapper – trots ett växande skuldberg

statspapper
Det är fortsatt hög efterfrågan på amerikanska statsobligationer, något som kan ha flera olika förklaringar. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

USA har inga problem att låna pengar till sitt stora budgetunderskott. Många vill ha amerikanska statspapper – men har marknaden rätt?

En växande statsskuld och ökade politiska angrepp på centralbanken hade kunnat slå hårt mot USA:s obligationsmarknad.

Istället fortsätter den att uppvisa en anmärkningsvärd motståndskraft.

Investerare som i andra länder snabbt skulle ha krävt högre riskpremier tycks i stället förbli lugna inför utvecklingen i världens största ekonomi.

Stort budgetunderskott

Normalt finns två faktorer som skrämmer köpare av obligationer: hög skuldsättning och politisk styrning av penningpolitiken, skriver The Economist som har analyserat fallet.

Under det senaste året har USA rört sig i båda riktningarna. Budgetunderskotten har cementerats på historiskt höga nivåer efter omfattande skattesänkningar.

Samtidigt har president Donald Trump öppet pressat Federal Reserve att sänka räntorna och signalerat att lojalitet mot denna linje är avgörande för nästa centralbankschef.

Stark efterfrågan

Trots detta har räntorna på amerikanska statsobligationer fallit det senaste året. Nedgången är större än i någon annan G7-ekonomi, och långräntorna ligger nu lägre än för tolv månader sedan.

Även andra indikatorer pekar på fortsatt stark efterfrågan på amerikanska statspapper.

Hur mycket som investerare är villiga att betala för säkerheten och likviditeten i statsobligationer, convenience yield på engelska, ligger nära historiska genomsnitt.

Dollarn har samtidigt återhämtat sig till nivåer som bättre speglar den underliggande datan.

Ses som fortsatt stabilt?

En förklaring är att USA framstår som relativt stabilt i jämförelse med andra stora ekonomier.

Japan brottas med extrem skuldsättning, Frankrike med långvariga budgetproblem och Storbritannien med låg tillväxt.

USA:s ekonomi växer fortfarande, befolkningen åldras långsammare och dollarns särställning i det globala finansiella systemet ger fortsatt förtroendekapital.

En annan tolkning

En mindre optimistisk tolkning är att obligationsmarknaden snarare speglar en inbromsning i tillväxten.

Lägre tillväxt och förväntningar om framtida räntesänkningar gör att fler hellre investerar i statsobligationer.

USA:s ekonomi har visserligen hållit uppe aktiviteten hyfsat, men utvecklingen har dämpats av handelstullar och en stramare migrationspolitik.

Riskerar en snabb omsvängning

En tredje möjlighet är att marknaden helt enkelt underskattar riskerna och har fel.

De långsiktiga konsekvenserna av en mer politiserad penningpolitik, handelskonflikter och strukturella ingrepp i ekonomin är svåra att prissätta.

Erfarenheten visar att när investerare väl omvärderar sådana risker kan omsvängningen bli både snabb och kraftig.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

