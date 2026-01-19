USA har inga problem att låna pengar till sitt stora budgetunderskott. Många vill ha amerikanska statspapper – men har marknaden rätt?
Alla vill ha USA:s statspapper – trots ett växande skuldberg
Mest läst i kategorin
Råvarufrossa 2026: Låt metallerna visa vägen på börsen
Redo att se bortom tech? 2026 verkar det de verkliga vinsterna grävs fram under jord. En ny analys pekar ut fyra strategiska metaller som står inför en massiv supercykel – och bolag som kommer att rida på vågen. Den tyska analysen från FOCUS Money tecknar en bild av en råvarumarknad på uppgång. Efter år av …
Kjell & Company vinstvarnar och gör emissioner
Orsaken till vinstvarningen är en ”kortsiktigt otillfredsställande låg tillgänglighet på rätt lagerprodukter som en följd av sortimentsöversynen”, skriver ägarbolaget Kjell Group i ett pressmeddelande. Prylkedjan Kjell & Company varnar för att omsättningen för fjolårets fjärde kvartal blir 9,9 procent lägre än samma period ett år tidigare och genomför även emissioner av nya aktier. Orsaken till …
IMF-chefen: Grönlandskrisen kan hämma tillväxten
Trump har hotat åtta europeiska länder med tullar om han inte får köpa Grönland. EU överväger motåtgärder. Grönlandskrisen kan få negativa effekter på global tillväxt, varnar Kristalina Georgieva, chefen för Internationella valutafonden (IMF). Vi har kört alla möjliga simuleringar av vad som kan hända, och det vi ser i dessa simuleringar är att vi avviker …
Studie: Amerikaner betalar för tullarna
”Tullarna fungerar inte som en skatt på utländska producenter, utan som en konsumtionsskatt på amerikaner”, heter det i rapporten. Det är främst de amerikanska konsumenterna som får betala för USA:s höjda importtullar, visar en studie från forskningsinstitutet Kiel Institute for the World Economy. ”Tullarna fungerar inte som en skatt på utländska producenter, utan som en …
Det här är EU:s "vapen" i kampen mot USA
Efter Trumps hot om tullar på Danmark växer kraven på att EU ska slå tillbaka. Förutom hämndtullar på amerikanska varor, särskilt en kritisk vara, har unionen ett kraftfullt men oprövat verktyg i förrådet. Spänningen mellan USA och Europa eskalerar efter att president Donald Trump hotat med tullar på upp till 25 procent från den 1 …
En växande statsskuld och ökade politiska angrepp på centralbanken hade kunnat slå hårt mot USA:s obligationsmarknad.
Istället fortsätter den att uppvisa en anmärkningsvärd motståndskraft.
Investerare som i andra länder snabbt skulle ha krävt högre riskpremier tycks i stället förbli lugna inför utvecklingen i världens största ekonomi.
Stort budgetunderskott
Normalt finns två faktorer som skrämmer köpare av obligationer: hög skuldsättning och politisk styrning av penningpolitiken, skriver The Economist som har analyserat fallet.
Under det senaste året har USA rört sig i båda riktningarna. Budgetunderskotten har cementerats på historiskt höga nivåer efter omfattande skattesänkningar.
Samtidigt har president Donald Trump öppet pressat Federal Reserve att sänka räntorna och signalerat att lojalitet mot denna linje är avgörande för nästa centralbankschef.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Stark efterfrågan
Trots detta har räntorna på amerikanska statsobligationer fallit det senaste året. Nedgången är större än i någon annan G7-ekonomi, och långräntorna ligger nu lägre än för tolv månader sedan.
Även andra indikatorer pekar på fortsatt stark efterfrågan på amerikanska statspapper.
Hur mycket som investerare är villiga att betala för säkerheten och likviditeten i statsobligationer, convenience yield på engelska, ligger nära historiska genomsnitt.
Dollarn har samtidigt återhämtat sig till nivåer som bättre speglar den underliggande datan.
Ses som fortsatt stabilt?
En förklaring är att USA framstår som relativt stabilt i jämförelse med andra stora ekonomier.
Japan brottas med extrem skuldsättning, Frankrike med långvariga budgetproblem och Storbritannien med låg tillväxt.
USA:s ekonomi växer fortfarande, befolkningen åldras långsammare och dollarns särställning i det globala finansiella systemet ger fortsatt förtroendekapital.
En annan tolkning
En mindre optimistisk tolkning är att obligationsmarknaden snarare speglar en inbromsning i tillväxten.
Lägre tillväxt och förväntningar om framtida räntesänkningar gör att fler hellre investerar i statsobligationer.
USA:s ekonomi har visserligen hållit uppe aktiviteten hyfsat, men utvecklingen har dämpats av handelstullar och en stramare migrationspolitik.
Riskerar en snabb omsvängning
En tredje möjlighet är att marknaden helt enkelt underskattar riskerna och har fel.
De långsiktiga konsekvenserna av en mer politiserad penningpolitik, handelskonflikter och strukturella ingrepp i ekonomin är svåra att prissätta.
Erfarenheten visar att när investerare väl omvärderar sådana risker kan omsvängningen bli både snabb och kraftig.
Läs mer: Schweiz har skapat en underjordisk värld – under Alperna. Dagens PS
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.