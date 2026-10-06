Oron för att AI ska slå ut jobb är stor. Men för den som behärskar tekniken ser det ut att bli tvärtom. Nästan tre av fyra amerikanska chefer säger att de är beredda att betala mer för rätt AI-kunskaper.
Arbetsgivare villiga att betala extra för AI-kompetens
Det visar rekryteringsföretaget Robert Halfs lönerapport för 2027, som Fortune rapporterar om.
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Enligt undersökningen planerar 72 procent av cheferna i USA att höja lönen för nyanställda med relevanta AI-färdigheter. Och 42 procent uppger att AI-kunskap värderas högre än annan teknisk kompetens.
”Arbetsgivare är villiga att betala mer för personer som förstår var AI kan tillföra värde, kan integrera det i det dagliga arbetet och använda det ansvarsfullt för att lösa verkliga affärsproblem, säger Dawn Fay, operativ chef på Robert Half, till Fortune.
Totalt uppger 57 procent av de amerikanska cheferna att de erbjuder nyanställda högre löner än planerat. Störst är andelen i San Francisco, 66 procent, följt av Denver och Seattle. Och 64 procent säger att jobberbjudandena blivit mer konkurrensutsatta än för tre år sedan.
Riktade lyft, inte breda
Lönelyften är dock riktade. Sett över alla yrkesområden räknar Robert Half med att ingångslönerna i USA stiger med 1,7 procent nästa år. För finansanalytiker väntas 3,8 procent, för jurister med fyra till nio års erfarenhet 3,9 procent och för data scientists 3,3 procent.
Bilden ser heller inte likadan ut överallt. I Robert Halfs kanadensiska upplaga uppger 63 procent av cheferna att de betalar mer för AI-kompetens, och 32 procent att den väger tyngre än annan teknisk kunskap.
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Fortune lyfter också en analys från LinkedIn som visar att antalet AI-annonser i USA fördubblats sedan 2023. En genomsnittlig AI-tjänst erbjuder omkring 177 000 dollar om året, mot ungefär 80 000 dollar för övriga jobb. Skillnaden speglar dock i första hand olika typer av tjänster, inte ett påslag för samma jobb.
Premien växer även globalt
Liknande mönster syns i större material. I PwC:s AI Jobs Barometer 2026, som bygger på över en miljard jobbannonser i 27 länder, erbjuds roller som efterfrågar AI-kompetens i snitt en lönepremie på 62 procent. Två år tidigare låg den på 25 procent.
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I Sverige ökade antalet annonser med krav på AI-kompetens med 17 000 och utgör nu 3,1 procent av samtliga annonser, enligt PwC. Realtid har tidigare rapporterat att annonser som kräver kunskap om AI-agenter ökat kraftigt, med 1 587 procent på ett år enligt Randstad.
Bristen är påtaglig. Enligt ManpowerGroups undersökning Talent Shortage 2026 har 18 procent av svenska arbetsgivare svårt att hitta medarbetare med rätt AI-kunskap. Därmed är AI-kompetens nu svårare att rekrytera än traditionell IT-kompetens.
”Det handlar både om bred AI-kunskap inom organisationerna och om avancerad AI-utveckling, säger Helen Remnås”, vd för Experis Sverige, i ett pressmeddelande.
Klyfta mellan vana och nybörjare
Samtidigt kvarstår oron. Enligt en rapport från Udacity tror omkring 60 procent av amerikanska tjänstemän i techbranschen att deras roller kan ersättas av AI inom tre till fem år. McKinsey Global Institute räknar med att AI och automatisering minskar efterfrågan på runt 36 miljoner amerikanska jobb till 2035, men att 41 miljoner nya behövs.
Goldman Sachs har dessutom visat att AI pressar ingångsjobben i flera industriländer, när seniora medarbetare låter verktygen ta över de enklare uppgifter som tidigare var juniorernas väg in.
Vinnarna tycks vara de som lärt sig tekniken på riktigt. Enligt en Ipsos-studie med Google, som Fortune tagit del av, använder omkring 40 procent av de amerikanska arbetstagarna AI i jobbet, men bara 5 procent räknas som ”AI-flytande”. Den gruppen är över fyra gånger mer benägen att uppge högre lön och befordran tack vare sina AI-kunskaper.