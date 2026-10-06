Arbetsgivare villiga att betala extra för AI-kompetens

Det visar rekryteringsföretaget Robert Halfs lönerapport för 2027, som Fortune rapporterar om.

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Enligt undersökningen planerar 72 procent av cheferna i USA att höja lönen för nyanställda med relevanta AI-färdigheter. Och 42 procent uppger att AI-kunskap värderas högre än annan teknisk kompetens.

”Arbetsgivare är villiga att betala mer för personer som förstår var AI kan tillföra värde, kan integrera det i det dagliga arbetet och använda det ansvarsfullt för att lösa verkliga affärsproblem, säger Dawn Fay, operativ chef på Robert Half, till Fortune.

Totalt uppger 57 procent av de amerikanska cheferna att de erbjuder nyanställda högre löner än planerat. Störst är andelen i San Francisco, 66 procent, följt av Denver och Seattle. Och 64 procent säger att jobberbjudandena blivit mer konkurrensutsatta än för tre år sedan.

Riktade lyft, inte breda

Lönelyften är dock riktade. Sett över alla yrkesområden räknar Robert Half med att ingångslönerna i USA stiger med 1,7 procent nästa år. För finansanalytiker väntas 3,8 procent, för jurister med fyra till nio års erfarenhet 3,9 procent och för data scientists 3,3 procent.

Bilden ser heller inte likadan ut överallt. I Robert Halfs kanadensiska upplaga uppger 63 procent av cheferna att de betalar mer för AI-kompetens, och 32 procent att den väger tyngre än annan teknisk kunskap.

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Fortune lyfter också en analys från LinkedIn som visar att antalet AI-annonser i USA fördubblats sedan 2023. En genomsnittlig AI-tjänst erbjuder omkring 177 000 dollar om året, mot ungefär 80 000 dollar för övriga jobb. Skillnaden speglar dock i första hand olika typer av tjänster, inte ett påslag för samma jobb.