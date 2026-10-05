Krav på cykelparkering får kritik – företag menar att de inte används

Londonföretag vill lätta på kraven på cykelparkering vid kontorsbyggnader, efter att en stor andel av platserna visat sig stå tomma.

Utvecklarna menar att förändrade resvanor och framväxten av hyrda elcyklar har gjort att de omfattande parkeringsytorna inte längre behövs i samma utsträckning.

Enligt London Property Alliance, en branschorganisation för fastighetssektorn, används bara omkring en fjärdedel av cykelplatserna i kontorsbyggnader under vanliga vardagar.

Låg beläggning

I nyare byggnader, där kraven på cykelparkering är högre, är beläggningen endast omkring 17 procent.

Vid kontorsbyggnaden 40 Leadenhall Street, som stod klar 2024 och bland annat huserar advokatbyrån Kirkland & Ellis, används omkring 10 procent av de drygt 1 000 cykelplatserna, enligt uppgifter till Financial Times.

Fastighetsutvecklare vill därför kunna använda delar av de underjordiska cykelutrymmena till andra ändamål, exempelvis gym, spa och andra hälsorelaterade verksamheter.

Lägre krav vid framtida byggen skulle samtidigt kunna minska kostnaderna.

ANNONS

Läs mer: Turisterna har hittat Paris bästa färdmedel – cykeln. Dagens PS