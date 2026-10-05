I London ska kontorslokaler erbjuda parkering för cyklar. Men en del företag menar att kraven är för strikta sett till användningen.
Krav på cykelparkering får kritik – företag menar att de inte används
Londonföretag vill lätta på kraven på cykelparkering vid kontorsbyggnader, efter att en stor andel av platserna visat sig stå tomma.
Utvecklarna menar att förändrade resvanor och framväxten av hyrda elcyklar har gjort att de omfattande parkeringsytorna inte längre behövs i samma utsträckning.
Enligt London Property Alliance, en branschorganisation för fastighetssektorn, används bara omkring en fjärdedel av cykelplatserna i kontorsbyggnader under vanliga vardagar.
Låg beläggning
I nyare byggnader, där kraven på cykelparkering är högre, är beläggningen endast omkring 17 procent.
Vid kontorsbyggnaden 40 Leadenhall Street, som stod klar 2024 och bland annat huserar advokatbyrån Kirkland & Ellis, används omkring 10 procent av de drygt 1 000 cykelplatserna, enligt uppgifter till Financial Times.
Fastighetsutvecklare vill därför kunna använda delar av de underjordiska cykelutrymmena till andra ändamål, exempelvis gym, spa och andra hälsorelaterade verksamheter.
Lägre krav vid framtida byggen skulle samtidigt kunna minska kostnaderna.
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Vill beräkna på nytt sätt
Problemet är särskilt stort eftersom underjordiska cykelgarage kan kräva omfattande schaktning. Enligt utvecklare kan djupare källarutrymmen lägga till månader till byggtiden och kosta tiotals miljoner pund. De ökar dessutom projektens klimatavtryck.
Ett nytt förslag till Londonplan innebär att antalet cykelplatser i framtiden ska beräknas utifrån antalet anställda, med antagandet att 10 procent cyklar till arbetet. Den tidigare planen utgick från 19 procent.
London Property Alliance uppskattar samtidigt den faktiska andelen till omkring 6,5 procent.
Samtidigt finns tecken på att cyklandet i London fortsätter att öka. Antalet cykelresor steg med nästan 13 procent förra året, enligt Transport for London.
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Vanligare att hyra cykel
Hyrda elcyklar har också blivit vanligare. Företaget Lime uppger att antalet resor som avslutades i City of London ökade med nästan 50 procent under året.
Branschorganisationer för cykling varnar därför för att lägre krav kan försvåra en fortsatt ökning av cyklandet. De menar att parkeringsplatserna bör ses som långsiktig infrastruktur och att efterfrågan kan förändras över byggnadernas livslängd.
London Property Alliance studie omfattade 21 kontorsbyggnader, med sammanlagt nästan 9 000 cykelplatser, och genomfördes mellan april 2025 och juli 2026.
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