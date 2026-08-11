AI skulle ge mer fritid – nu jobbar techfolket 90 timmar i veckan

Meta-anställda: ”Vi blev draftade till AI‑projekt”

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På Meta beskriver flera anställda hur de plötsligt flyttats över till AI‑projekt utan möjlighet att tacka nej. Internt kallas detta att bli draftad.

”Du kan inte säga nej – eller om du gör det måste du sluta”, säger en tidigare anställd till BBC.

Arbetet innebär ofta sena kvällar, helger och en känsla av ständig jour. I USA finns inget generellt lagstadgat tak för hur många timmar en person över 16 år får arbeta, till skillnad från EU:s regler om högst 48 timmars genomsnittlig arbetsvecka inklusive övertid.

Google-ingenjör: AI skapar mer stress – inte mindre

Amin Shali arbetade tidigare som ingenjör hos Google, men lämnade företaget i maj efter att AI‑satsningarna enligt honom försämrat arbetsmiljön.



När Google flyttade interna resurser som processorkraft och lagring till AI‑projekt började andra system fallera, vilket ledde till nattarbete och ökad press.

Efter att ha slutat säger Shali att både sömn och hälsa förbättrats.

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Forskning: AI gör att människor jobbar snabbare – och längre

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En studie från UC Berkeley följde hundratals techarbetare under åtta månader när de använde AI‑verktyg.

Resultatet visade att de visserligen arbetade snabbare och kunde ta på sig fler typer av uppgifter. Samtidigt blev arbetsdagarna längre.

MIT-forskaren Neil Thompson säger att även om AI sparar tid, kan den tiden ätas upp av arbetet med att implementera verktygen, kontrollera resultaten och hantera nya arbetsuppgifter som uppstår.

”Folk antar att 20 procent mindre arbete betyder fyradagarsvecka. Men nytt arbete uppstår istället.”

AI skulle ge bättre hälsa – men många mår sämre

Trots löften om att AI ska ta över monotona uppgifter och frigöra tid, beskriver flera anställda hos techbolagen att deras arbetsbörda ökat.

”AI gör så mycket för oss nu – fler borde ha bättre hälsa och bättre sömn”, säger Shali. ”I stället verkar det vara tvärtom.”

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