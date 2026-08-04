Elon Musk ansluter sig till kören av teknikchefer som pekar ut ingenjörer och yrkesskickliga hantverkare som vinnarna på AI-boomen.
Musk vill ha hantverkare – till jobb "utanför jorden"
I ett inlägg på X uppger SpaceX-grundaren att raketbolaget söker exceptionell ingenjörs- och hantverkskompetens för att bygga och driva de mest kraftfulla AI-superdatorklustren ”på och utanför jorden”, skriver Fortune.
Ansökningsförfarandet är avskalat. Elon Musk uppmanar intresserade att mejla sitt cv tillsammans med tre punkter som ”visar bevis på exceptionell förmåga”.
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Vad rollerna konkret innebär framgår inte, men SpaceX har varit tydligt med att uppdraget är att flytta mänskligheten till fler planeter
Kopplat till Mars-ambitionerna
Kopplingen till bolagets rymdambitioner är inte enbart retorisk.
Enligt prospektet inför börsnoteringen den 12 juni kan Musk lösa in en miljard B-aktier om ett permanent mänskligt samhälle med minst en miljon invånare etableras på Mars.
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Ytterligare aktier kan vestas vid datacentermilstolpar, specifikt vid färdigställandet av icke-jordbaserade datacenter som kan leverera 100 terawatt beräkningskraft per år.
Marknaden är dock skeptisk. SpaceX-aktien handlas kring 108 dollar, cirka 27 dollar under noteringskursen.
Techtopparna eniga: hantverket vinner
Bortom rymdvisionerna säger rekryteringssignalen något om var arbetsmarknadens belöningar rör sig.
Musk ansluter sig till ett resonemang som Nvidias vd Jensen Huang drev i Davos i januari.
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Huang beskrev AI-utbyggnaden som ”den största infrastruktursatsningen i mänsklighetens historia” och menade att den skapar sexsiffriga möjligheter för elektriker, rörmokare och byggnadsarbetare, yrken där lönerna ofta överstiger 100 000 dollar utan att kräva högskoleexamen.
En McKinsey-rapport pekar på behovet av ytterligare 130 000 utbildade elektriker, 240 000 byggnadsarbetare och 150 000 arbetsledare i USA mellan 2023 och 2030.
BlackRock-chefen Larry Fink har lyft elektrikerbristen som en flaskhals för själva AI-utbyggnaden.
Kontoret krymper – verkstaden växer
Kontrasten mot den akademiska ingången är slående.
Samtidigt som efterfrågan på hantverk stiger krymper de traditionella instegsjobben för högutbildade.
Arbetslösheten bland nyexaminerade i åldern 22–27 låg kvar på cirka 5,7 procent under första kvartalet 2026, klart över den nationella nivån på 4,3 procent.
Amerikanska Bureau of Labor Statistics räknar samtidigt med att sysselsättningen inom yrkesutbildade hantverk växer 5,3 procent mellan 2024 och 2034, nära dubbelt så snabbt som arbetsmarknaden i stort.