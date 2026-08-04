Musk vill ha hantverkare – till jobb "utanför jorden"

I ett inlägg på X uppger SpaceX-grundaren att raketbolaget söker exceptionell ingenjörs- och hantverkskompetens för att bygga och driva de mest kraftfulla AI-superdatorklustren ”på och utanför jorden”, skriver Fortune.

Ansökningsförfarandet är avskalat. Elon Musk uppmanar intresserade att mejla sitt cv tillsammans med tre punkter som ”visar bevis på exceptionell förmåga”.

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Vad rollerna konkret innebär framgår inte, men SpaceX har varit tydligt med att uppdraget är att flytta mänskligheten till fler planeter

Kopplat till Mars-ambitionerna

Kopplingen till bolagets rymdambitioner är inte enbart retorisk.

Enligt prospektet inför börsnoteringen den 12 juni kan Musk lösa in en miljard B-aktier om ett permanent mänskligt samhälle med minst en miljon invånare etableras på Mars.

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Ytterligare aktier kan vestas vid datacentermilstolpar, specifikt vid färdigställandet av icke-jordbaserade datacenter som kan leverera 100 terawatt beräkningskraft per år.

Marknaden är dock skeptisk. SpaceX-aktien handlas kring 108 dollar, cirka 27 dollar under noteringskursen.