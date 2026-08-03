Unga som ska välja yrkesbana i dag möter antingen enorma möjligheter eller en dyster framtid. Det skriver Fortune, som pekar på att instegsjobben torkar ut samtidigt som AI gör det enklare än någonsin att starta eget.
AI tvingar fram ett vägval för Gen Z: Specialist eller generalist
Traditionella vägar in i arbetslivet stängs, oavsett om det beror på AI eller på distansarbete. Samtidigt skriker byggandet av AI-infrastruktur efter folk i hantverksyrken.
Till det kommer en demografisk kris. Babyboomers går i pension i massor medan låga födelsetal skapar brist på unga.
Missa inte: AI sätter stopp för lönefesten på Big 4. Realtid
Analysföretaget Lightcast har varnat för den största arbetskraftsbristen landet någonsin sett, och Georgetown-universitetet räknar med att USA behöver 5,25 miljoner fler utbildade arbetare fram till 2032, skriver Fortune.
Specialist eller generalist
Ekonomen Ed Yardeni ser enligt Fortune en våg av lediga jobb inom professionella tjänster, drivet av behovet av specialister för att införa AI.
Flest öppningar finns hos bolag med en till nio anställda, ny företagsamhet som AI-verktygen gjort möjlig. Men själva anställandet är dämpat, eftersom jobben ofta är så specialiserade att kompetensen inte räcker till.
Läs även: Unga tackar nej – därför vill de inte bli chefer. Dagens PS
Andelen tech-annonser som kräver uttalad AI-kompetens nådde 75 procent i juni, upp från 67 procent i mars och en ökning med 178 procent på ett år. ”AI skapar en strukturell kompetensmissmatch”, säger Yardeni, som ändå tror att tekniken blir en nettoskapare av jobb över tid.
Nobelpristagaren och MIT-professorn Simon Johnson lyfter i stället fram ”the general-purpose nerd” – någon som bemästrar den senaste AI:n på en helg, intervjuar människor på måndagen, dammar av en femtio år gammal bok på onsdagen och skriver en promemoria på fredagen.
Livserfarenhet, språk och resande blir värdefullt, menar han.
Ungas oro bekräftas
Att skära ned på junior rekrytering kan slå tillbaka. Den som automatiserar för snabbt slår undan lärlingsstegen och riskerar morgondagens ledare, varnar MIT-forskaren Andrew McAfee. Nästan nio av tio nyexaminerade 2026 fruktar att AI ersätter instegsjobb, enligt Monster.
Missa inte: Sverige i topp för hemarbete – men flexibiliteten har en baksida. Realtid
Oron har grund i vardagen. Unga kontorsarbetare söker sig till provrum och biografer för att sova eller gråta ut på lunchrasten, och personer i 20-årsåldern möter den tuffaste starten på vuxenlivet på nästan femtio år, visar brittisk statistik från Institute for Fiscal Studies.
Men bilden är inte entydig.
Flera storbolag går mot strömmen, IBM, Salesforce och Amazon utökar sin rekrytering av nyexaminerade.
Och en Goldman Sachs-analys visar att unga med högskoleutbildning är mer motståndskraftiga vid uppsägningar än de själva tror.