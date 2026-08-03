AI tvingar fram ett vägval för Gen Z: Specialist eller generalist

Traditionella vägar in i arbetslivet stängs, oavsett om det beror på AI eller på distansarbete. Samtidigt skriker byggandet av AI-infrastruktur efter folk i hantverksyrken.

Till det kommer en demografisk kris. Babyboomers går i pension i massor medan låga födelsetal skapar brist på unga.

Missa inte: AI sätter stopp för lönefesten på Big 4. Realtid

Analysföretaget Lightcast har varnat för den största arbetskraftsbristen landet någonsin sett, och Georgetown-universitetet räknar med att USA behöver 5,25 miljoner fler utbildade arbetare fram till 2032, skriver Fortune.

Specialist eller generalist

Ekonomen Ed Yardeni ser enligt Fortune en våg av lediga jobb inom professionella tjänster, drivet av behovet av specialister för att införa AI.

Flest öppningar finns hos bolag med en till nio anställda, ny företagsamhet som AI-verktygen gjort möjlig. Men själva anställandet är dämpat, eftersom jobben ofta är så specialiserade att kompetensen inte räcker till.

Läs även: Unga tackar nej – därför vill de inte bli chefer. Dagens PS

ANNONS

Andelen tech-annonser som kräver uttalad AI-kompetens nådde 75 procent i juni, upp från 67 procent i mars och en ökning med 178 procent på ett år. ”AI skapar en strukturell kompetensmissmatch”, säger Yardeni, som ändå tror att tekniken blir en nettoskapare av jobb över tid.

Nobelpristagaren och MIT-professorn Simon Johnson lyfter i stället fram ”the general-purpose nerd” – någon som bemästrar den senaste AI:n på en helg, intervjuar människor på måndagen, dammar av en femtio år gammal bok på onsdagen och skriver en promemoria på fredagen.

Livserfarenhet, språk och resande blir värdefullt, menar han.