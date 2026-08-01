Unga kontorsarbetare söker sig till provrum, tågstationer och biografsalonger för att sova eller gråta ut på lunchrasten. Bakom de virala berättelserna döljer sig en generation som enligt ny data möter den tuffaste starten på vuxenlivet på nästan ett halvsekel.
Gen Z smiter ut för att sova och gråta – ny statistik ger dem rätt
New York-bon Ben Sanderson köpte en biobiljett för 15 dollar utan att tänka se filmen.
I stället drog han mössan över ögonen, somnade i fåtöljen och vaknade som en ny människa, enligt Fortune. Klippet han la ut på TikTok samlade över en miljon visningar.
Läs också: Därför tackar generation Z nej till chefsjobb – Realtid
En annan användare gick längre och listade sina bästa platser i New York för att lämna skrivbordet och gråta ut, bland dem flera tunnelbanestationer, Williamsburg Bridge och provrummen i Zaras butik i Soho.
Fenomenet är långt ifrån marginellt. Nästan hälften av alla kontorsarbetare i Gen Z uppger att de gråtit på grund av stress på jobbet. Många väljer också att kliva av helt, genom att bygga flera inkomstströmmar, starta eget eller söka sig till hantverksyrken.
Återgången till kontoret slog hårt
De återinförda kontorskraven har fört med sig mer än pendling. Ökad närvaro har också inneburit mer skvaller, skuldförskjutning och sabotage kollegor emellan.
Missa inte: Därför har unga mindre sex än någonsin – forskarna pekar ut den stora boven. Dagens PS
En kartläggning som tidningen hänvisar till fann att 61 procent av de anställda någon gång fått skulden för andras misstag, medan var fjärde uppgav att chefen medvetet fått dem att misslyckas.
Till det kommer att Gen Z ständigt får höra att de är den svåraste generationen att arbeta med och att de snart ändå ska ersättas av AI.
Många kan samtidigt inte säga upp sig. Levnadskostnaderna, AI:s intåg på instegsjobben och en tuff arbetsmarknad gör att de sitter fast – även om lunchrasten tillbringas i ett provrum.
Siffrorna bekräftar bilden
Att unga har det tufft är kanske inte bara en känsla. Personer i 20-årsåldern möter den svåraste starten på vuxenlivet på nästan femtio år, visar en analys av brittisk statistik som Institute for Fiscal Studies tagit fram på uppdrag av BBC.
Andelen 25-åringar som äger sitt boende har fallit från 43 procent i mitten av 1980-talet till 15 procent i dag. Samtidigt har andelen som fortfarande bor hos föräldrarna stigit från 25 procent på 1990-talet till 42 procent.
Läs också: Generation Z överger den amerikanska drömmen – Realtid
Också sysselsättningen sjunker. Bland unga kvinnor faller den för första gången sedan 1980-talet, från 77 till 71 procent på tio år. För män har andelen minskat från 84 till 76 procent.
Lönerna står samtidigt stilla. Efter inflationsjustering ligger en 25-årings genomsnittslön strax över 28 000 pund, ungefär samma nivå som för tjugo år sedan.
”Den stora bilden är stagnation”, säger Jonathan Cribb, biträdande chef på IFS, till BBC.