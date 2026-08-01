Gen Z smiter ut för att sova och gråta – ny statistik ger dem rätt

New York-bon Ben Sanderson köpte en biobiljett för 15 dollar utan att tänka se filmen.

I stället drog han mössan över ögonen, somnade i fåtöljen och vaknade som en ny människa, enligt Fortune. Klippet han la ut på TikTok samlade över en miljon visningar.

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En annan användare gick längre och listade sina bästa platser i New York för att lämna skrivbordet och gråta ut, bland dem flera tunnelbanestationer, Williamsburg Bridge och provrummen i Zaras butik i Soho.

Fenomenet är långt ifrån marginellt. Nästan hälften av alla kontorsarbetare i Gen Z uppger att de gråtit på grund av stress på jobbet. Många väljer också att kliva av helt, genom att bygga flera inkomstströmmar, starta eget eller söka sig till hantverksyrken.

Återgången till kontoret slog hårt

De återinförda kontorskraven har fört med sig mer än pendling. Ökad närvaro har också inneburit mer skvaller, skuldförskjutning och sabotage kollegor emellan.

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En kartläggning som tidningen hänvisar till fann att 61 procent av de anställda någon gång fått skulden för andras misstag, medan var fjärde uppgav att chefen medvetet fått dem att misslyckas.

Till det kommer att Gen Z ständigt får höra att de är den svåraste generationen att arbeta med och att de snart ändå ska ersättas av AI.

Många kan samtidigt inte säga upp sig. Levnadskostnaderna, AI:s intåg på instegsjobben och en tuff arbetsmarknad gör att de sitter fast – även om lunchrasten tillbringas i ett provrum.