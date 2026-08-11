352 miljarder: Så stor är Sveriges kriminella ekonomi

”Det som överraskade mig mest var hur djupt finansiell brottslighet har krupit in i det svenska samhället”, säger Johan Sekora till Dagens industri.

Han menar att ekonomisk brottslighet i dag finns i praktiskt taget alla delar av samhället, där kriminella tjänar stora pengar genom att missbruka företag och företagsstrukturer.

Brottsvinster i miljarder kronor

Siffrorna bekräftar bilden. Enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), publicerad i januari, omsätter den svenska kriminella ekonomin minst 352 miljarder kronor om året, med brottsvinster på omkring 185 miljarder kronor.

Det är en fördubbling från tidigare uppskattningar på 150 miljarder kronor för bara två år sedan, enligt Tidningen Näringslivet. I World Economic Forums Global Risk Report 2026 pekade svenska företagsledare ut brottslighet och illegal ekonomisk verksamhet som den enskilt största kortsiktiga risken för svenskt näringsliv.