Vann mot svenska Tullverket – får tillbaka 35 miljoner

Tvisten gäller tullavgifter för åren 2022–2024. Rätten bifaller Bultens överklagande och upphäver Tullverkets tidigare beslut om tullavgift. Pengarna betalas dock inte ut förrän domen vunnit laga kraft.

”Det är ett glädjande och välkommet besked från Förvaltningsrätten. Domen bekräftar vår uppfattning att vi har klassificerat våra produkter korrekt utifrån gällande regelverk”, säger Axel Berntsson, vd och koncernchef på Bulten i en kommentar.

Tullverket har möjlighet att överklaga till Kammarrätten och ansöka om prövningstillstånd fram till den 18 juni i år.

Omställningsperiod för Bulten

Domen är en välkommen nyhet för Bulten, som befinner sig i en period av strategisk omstrukturering. I februari lade bolaget ned sin tillverkning i Streetsboro, Ohio, och konsoliderar nu produktionen till Europa.

Beslutet stod i kontrast till flera andra svenska industribolag, däribland Volvo Cars, Essity och Astra Zeneca, som i stället valt att öka sin närvaro i USA för att undvika de tullar som följt i spåren av Donald Trumps handelspolitik.

Ändrar distributionsmodell

Bulten betonade i samband med Ohio-beslutet att USA fortsatt är en viktig marknad, men att bolaget framöver fokuserar på en distributionsmodell snarare än lokal tillverkning.

Den nya strukturen väntas förbättra resultatet med 10–20 miljoner kronor per år.

Återbetalningen från Tullverket, om den blir av, skulle alltså motsvara upp till tre gånger den förväntade årliga resultatförbättringen från USA-omställningen.

Bulten är noterat på Nasdaq Stockholm.