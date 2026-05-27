Spanien skakas av mutskandal – polis genomsöker partihögkvarter

Syftet var att begära ut dokumentation kopplad till en hemlig del av det juridiska ärendet mot den tidigare partimedlemmen Leire Díez, som misstänks för påverkanshandel och mutbrott, rapporterar Euronews.

Agenterna begärde specifikt dokumentation rörande anställningen av Díez. Ingen formell husrannsakan av lokalerna genomfördes.

PSOE uppgav i ett uttalande att partiet samarbetat fullt ut med begäran och betonade att det rörde sig om en dokumentationsförfrågan, inte en husrannsakan, och att ärendet saknar koppling till olaglig finansiering.

Del i ett större skeende

Operationen är en del av ett bredare rättsligt förfarande som leds av domaren Santiago Pedraz vid den nationella domstolen.

Förutom Díez är bland andra den tidigare PSOE-organisationssekreteraren Santos Cerdán och den tidigare presidenten för Andalusiens regionregering Gaspar Zarrías åtalade.

Misstankarna handlar om brott som kriminell organisation, mutbrott, röjande av hemligheter och anstiftan till falskt vittnesmål, skriver El Diario.

Även Cerdáns advokat utreds, liksom en officer inom civilgardet som misstänks ha läckt konfidentiell information.

UCO genomförde under onsdagen även husrannsakningar i Cerdáns och affärsmanen Javier Pérez Dolsets hem, samt en plats kopplad till Zarrías, som enligt El Diario anställde Díez i fyra månader under 2024 och betalade henne 16 000 euro.