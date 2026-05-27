De stöder återkallelse av medborgarskap – men ser brister

Det framgår av myndighetens remissvar över den statliga utredning som regeringen låtit genomföra, skriver Dagens Juridik.

Regeringens utredare har föreslagit att medborgarskap ska kunna återkallas för personer med dubbla medborgarskap som begår särskilt allvarliga brott, vilket bland annat TT skrivit om.

I utredningen föreslås även att medborgarskap ska kunna dras in om en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt agerat otillbörligt vid ansökan.

Ställer sig delvis bakom

Åklagarmyndigheten ställer sig bakom den sistnämnda delen.

Enligt myndigheten riskerar förtroendet för rättsordningen att undergrävas om det saknas möjlighet att i efterhand angripa ett medborgarskap som förvärvats på ett illojalt eller bedrägligt sätt.

Myndigheten framhåller också likhetsprincipen, ingen ska ha något att vinna på att kringgå regelverket.

Trots principiella invändningar är Åklagarmyndigheten även beredd att stödja förslaget om återkallelse vid grova brott som allvarligt hotar Sveriges säkerhet.

”Det framstår som rimligt att Sverige kan lösgöra sig från sina förpliktelser mot den som direkt angriper Sveriges centrala intressen”, skriver myndigheten i remissvaret.