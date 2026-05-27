Åklagarmyndigheten tillstyrker förslaget om att svenska medborgarskap ska kunna återkallas om de förvärvats på oriktiga grunder.
De stöder återkallelse av medborgarskap – men ser brister
Det framgår av myndighetens remissvar över den statliga utredning som regeringen låtit genomföra, skriver Dagens Juridik.
Regeringens utredare har föreslagit att medborgarskap ska kunna återkallas för personer med dubbla medborgarskap som begår särskilt allvarliga brott, vilket bland annat TT skrivit om.
I utredningen föreslås även att medborgarskap ska kunna dras in om en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt agerat otillbörligt vid ansökan.
Ställer sig delvis bakom
Åklagarmyndigheten ställer sig bakom den sistnämnda delen.
Enligt myndigheten riskerar förtroendet för rättsordningen att undergrävas om det saknas möjlighet att i efterhand angripa ett medborgarskap som förvärvats på ett illojalt eller bedrägligt sätt.
Myndigheten framhåller också likhetsprincipen, ingen ska ha något att vinna på att kringgå regelverket.
Trots principiella invändningar är Åklagarmyndigheten även beredd att stödja förslaget om återkallelse vid grova brott som allvarligt hotar Sveriges säkerhet.
”Det framstår som rimligt att Sverige kan lösgöra sig från sina förpliktelser mot den som direkt angriper Sveriges centrala intressen”, skriver myndigheten i remissvaret.
Saknar tydlighet
Däremot anser myndigheten att gränsdragningen för hur allvarligt ett brott måste vara inte uppfyller rimliga krav på tydlighet och förutsebarhet.
Åklagarmyndigheten ansluter sig till Lagrådets kritik om att ett brotts straffmaximum är en otillräcklig måttstock, och menar att bedömningen i stället bör utgå från straffvärdet i det enskilda fallet.
Kraven på medborgarskap har skärpts
Remissomgången pågår mot bakgrund av att medborgarskapsfrågorna är i rörelse på bred front. Från och med den 6 juni skärps kraven för att beviljas svenskt medborgarskap, med bland annat höjt hemvistkrav från fem till åtta år, krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, samt ett försörjningskrav på en årsinkomst om 241 800 kronor, skriver SVT.
Drygt 100 000 personer har ansökan om medborgarskap inne hos Migrationsverket, och i omkring 13 000 av dessa ärenden har en domstol förelagt myndigheten att avgöra ärendet snarast på grund av lång handläggningstid.
Många riskerar ändå att inte hinna få beslut innan de nya reglerna träder i kraft, utan att det finns några övergångsregler.