Gruvligt gräl: Påstådd teknikstöld skakar kritiska gruvor

De finns på många ställen, men Kina kontrollerar en betydande del av den globala utvinningen och anrikningen av sällsynta jordartsmetaller. Ett monopol som man byggt upp över decennier.

Nu satsar bland annat USA och EU stort på att frigöra sig, inte minst genom brytning på hemmaplan. I Sverige nöter processerna fortfarande genom det rigorösa svenska systemet för att få tillstånd. Och i USA bryter bråk ut mellan stora aktörer som anklagar varandra för teknikstöld.

Aktörer inom jordartsmetaller i öppet bråk

Det handlar om en infekterad juridisk strid mellan de två amerikanska gruvjättarna MP Materials och USA Rare Earth. Båda bolagen har beskrivits som spjutspetsar i Trump-administrationens strategi att bryta det kinesiska råvarumonopolet. Men nu anklagar MP Materials sin inhemska konkurrent för att ha stulit affärshemligheter, rapporterar FT.

I en stämningsansökan inlämnad i Texas hävdar MP Materials att USA Rare Earth har tillskansat sig en skyddad teknologi för permanentmagneter. Tekniken används för att förbättra magneternas så kallade koercivitet, det vill säga motståndskraft mot avmagnetisering.

Formeln ska enligt stämningen ha läckt via en tidigare anställd som bytte arbetsgivare förra året. MP Materials skräder inte orden och hävdar att konkurrenten systematiskt rekryterar personal i syfte att komma åt företagshemligheter.

USA Rare Earth slår ifrån sig anklagelserna och menar att bilden som målas upp är helt felaktig, samt meddelar att de kommer att försvara sig kraftfullt i rätten.

Statliga miljarder i potten

Bråket sätter strålkastarljuset på de enorma geopolitiska och ekonomiska intressen som står på spel när västvärlden kapplivas om kritiska mineraler. Båda bolagen har fått tungt ekonomiskt stöd från Washington.

MP Materials säkrade förra året ett avtal där den amerikanska staten klev in som minoritetsägare och garanterade minimipriser. USA Rare Earth å sin sida beviljades nyligen 1,6 miljarder dollar i villkorad statlig finansiering för en planerad gruva i Texas och en fabrik i Oklahoma.

Det statliga stödet anses helt avgörande för att skydda de nya västliga leveranskedjorna mot risken att kinesiska producenter dumpar priserna för att slå ut konkurrensen.

Men medan MP Materials redan levererar till fordonsjättar som General Motors, har USA Rare Earth ännu inte nått kommersiell produktion, något bolaget siktar på först till 2028.