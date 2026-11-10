Norska advokatbyrån SANDS måste betala 3,1 miljoner norska kronor efter ”grova och systematiska” brott mot penningtvättslagen. En av byråns partner förlorar dessutom sitt advokattillstånd. Det sker efter ett uppdrag åt oljebolaget Ecoteq, som tidigare har förekommit i en härva med trådar till Foxtrot-nätverket.
Toppbyrå bötfälls för penningtvättsbrister – partner fråntas tillståndet
Norska Advokattilsynet har gett SANDS Advokatfirma en överträdelseavgift på 1,9 miljoner norska kronor för brott mot hvitvaskingsloven, den norska penningtvättslagen. Byrån ska också betala 1,2 miljoner kronor av tillsynens kostnader.
Besluten offentliggjordes den 6 november. De bygger på två omfattande granskningsrapporter från KPMG.
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”Advokater förvaltar klienters pengar och förtroende”, säger Advokattilsynets direktör Tonje Hovde Skjelbostad i ett pressmeddelande.
Varnades redan 2018
Det är inte första gången SANDS granskas av tillsynen. En granskning 2017–2018 slutade med en varning. Enligt Advokatbladet ser Advokattilsynet det som särskilt allvarligt.
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I januari 2023 inledde myndigheten en ny tillsyn. Den visade att byråns riskbedömning var för allmänt hållen och inte speglade den verksamhet byrån faktiskt bedrev. Rutinerna gav dålig vägledning om skärpta kundåtgärder. I flera uppdrag med förhöjd risk gjordes ingen kundkontroll alls.
Tillsynen hittade också allvarliga brister i ärenderegistrering, fakturering och hantering av klientmedel. Enligt myndigheten ligger ansvaret hos byråns ledning och styrelse.
Röda flaggor i Ecoteq-affären
År 2024 utvidgades granskningen till att även gälla SANDS arbete åt Ecoteq Energy ASA, som tvångsavvecklades samma år. Enligt tillsynen fanns flera ”röda flaggor” i transaktionsuppdraget. Bland annat var det oklart vilka roller de inblandade personerna hade och vilka värden affären byggde på.
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Realtid har tidigare skrivit om Ecoteq. Enligt norska Dagbladet blåstes bolaget upp till ett värde av 2,6 miljarder norska kronor. Tidningens källor befarade att det skulle användas för att tvätta pengar från momsbedrägerier med kopplingar till Rawa Majids Foxtrot-nätverk. Enligt Dagbladet blev den planerade penningtvätten dock aldrig av.
Partnern har överklagat
Samma tillsyn ledde till att en av byråns partner förlorar sitt advokattillstånd. Advokattilsynet pekar på allvarliga och upprepade överträdelser när det gäller betrodda medel, intressekonflikter och penningtvättsreglerna.
Enligt Advokatbladet skriver tillsynen att partnerns roll i Ecoteq-ärendet objektivt sett kunde underlätta ekonomisk brottslighet. Tillsynen tar dock inte ställning till om något brott faktiskt har begåtts.
Partnern namnges inte och har överklagat till Advokatnemnda. Han lämnar delägarskapet i SANDS och har inte arbetat aktivt som advokat det senaste halvåret, uppger byrån för Advokatbladet.
”För strängt”
Thomas Sando, managing partner på SANDS, tycker att reaktionen är för hård. Till Advokatbladet säger han att förhållandena ligger långt tillbaka i tiden och att byrån redan har uppdaterat sin riskbedömning och sina rutiner.
Byrån kritiserar också handläggningstiden. Tillsynen inleddes i januari 2023, men beslutet kom först i november i år.
SANDS har anlitat advokaten Stig Berge på Thommessen och överväger att överklaga. Byrån har tre veckor på sig.
Svenska nivåer långt lägre
Advokattilsynet har kunnat utfärda överträdelseavgifter sedan januari 2025. SANDS-avgiften är den andra hittills och den klart största. Den första, på 200 000 kronor till Aabø-Evensen, har också överklagats.
I Sverige har nivåerna varit betydligt lägre. När Länsstyrelsen i Stockholm i fjol för första gången bötfällde advokatbyråer för penningtvättsbrister låg sanktionsavgifterna på mellan 5 000 och 45 000 kronor.
Samtidigt ser man allt allvarligare på advokaternas roll. I somras dömde tingsrätten en svensk advokat till tre år och åtta månaders fängelse för grov penningtvätt via byråns klientmedelskonto.
”Ärendet är en signal till hela branschen”, skriver Advokattilsynet.