Vårdimperiets grundare pekas ut i miljardbedrägeri – 5,4 miljarder dollar på spel

En domstol i Abu Dhabi har funnit NMC Healthcares grundare B. R. Shetty ansvarig för att medvetet ha deltagit i ett omfattande bedrägeri som bidrog till att sjukvårdskoncernen kollapsade.

Bedrägeriet pågick under åtta år och omfattade miljarder dollar.

Även bolagets tidigare vd Prasanth Manghat har befunnits ansvarig.

Borde inte ha drivits vidare

Enligt domen deltog båda männen medvetet och oärligt i bedrägerierna mellan april 2012 och april 2020, rapporterar The National News.

Domen meddelades den 5 november av Abu Dhabi Global Markets domstol för civil- och handelsmål.

Domaren Sir Andrew Smith slog fast att de båda männen gjort sig ansvariga för bedräglig handel och fortsatt verksamhet trots att bolagen befann sig i en situation där verksamheten inte borde ha drivits vidare.

Domstolen har angett 5,39 miljarder dollar som utgångspunkt för att fastställa de ekonomiska bidrag som Shetty och Manghat ska lämna för att ersätta NMC Healthcares tillgångar.

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Beloppet är dock inte ett slutgiltigt skadestånd eller ett beslut om att vardera mannen ska betala hela summan.

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