NMC Healthcare var en framgångsrik sjukvårdskoncern med säte i Förenade arabemiraten. Sedan rasade allt – och nu kommer efterspelet i rättssalen.
Vårdimperiets grundare pekas ut i miljardbedrägeri – 5,4 miljarder dollar på spel
En domstol i Abu Dhabi har funnit NMC Healthcares grundare B. R. Shetty ansvarig för att medvetet ha deltagit i ett omfattande bedrägeri som bidrog till att sjukvårdskoncernen kollapsade.
Bedrägeriet pågick under åtta år och omfattade miljarder dollar.
Även bolagets tidigare vd Prasanth Manghat har befunnits ansvarig.
Borde inte ha drivits vidare
Enligt domen deltog båda männen medvetet och oärligt i bedrägerierna mellan april 2012 och april 2020, rapporterar The National News.
Domen meddelades den 5 november av Abu Dhabi Global Markets domstol för civil- och handelsmål.
Domaren Sir Andrew Smith slog fast att de båda männen gjort sig ansvariga för bedräglig handel och fortsatt verksamhet trots att bolagen befann sig i en situation där verksamheten inte borde ha drivits vidare.
Domstolen har angett 5,39 miljarder dollar som utgångspunkt för att fastställa de ekonomiska bidrag som Shetty och Manghat ska lämna för att ersätta NMC Healthcares tillgångar.
Beloppet är dock inte ett slutgiltigt skadestånd eller ett beslut om att vardera mannen ska betala hela summan.
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Ska ha underhållit information
Utredningen gäller omfattande överföringar av pengar från NMC-koncernen. Enligt domstolen fördes tillgångar bort samtidigt som koncernens verkliga ekonomiska ställning doldes.
Bolaget hade betydande skulder som inte redovisades korrekt, och missvisande bokslut gav en felaktig bild av finanserna.
Shetty ska bland annat medvetet ha tagit emot stora belopp som förts bort från koncernen och använt delar av pengarna för att förvärva tillgångar.
Han ska också ha undanhållit information om säkerheter kopplade till sina privata lån och bidragit till att vilseledande finansiella uppgifter publicerades. Även revisionsbyrån Ernst & Young ska ha hållits ovetande om delar av koncernens upplåning.
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Anklagas för att överdriva tillgångarna
NMC Healthcare grundades 1975 och växte från en enskild klinik till Förenade arabemiratens största privatägda sjukvårdsföretag. Vid börstoppen 2018 värderades bolaget till 8,58 miljarder pund.
Kollapsen inleddes efter att blankarfirman Muddy Waters i december 2019 anklagat bolaget för att överdriva sina tillgångar och underrapportera skulder.
En oberoende granskning avslöjade senare mer än 4,4 miljarder dollar i tidigare oredovisade skulder. I april 2020 försattes bolaget i rekonstruktion.
Domstolen har även gått på Abu Dhabi Commercial Banks linje i en separat process mot Manghat. Banken har fått rätt till skadeståndsanspråk på sammanlagt omkring 1,19 miljarder dollar, med vissa justeringar.
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