Italienska klädbolag tvingas utreda leveranskedjor - misstanke om exploatering

Två stora italienska klädföretag har satts under domstolsförvaltning i ett år.

Åtgärden kommer efter en utredning om arbetskraftsexploatering hos underleverantörer som tillverkat kläder åt bolagen.

Det handlar om Tessilform, som äger varumärket Patrizia Pepe, och Dixie, båda verksamma på den italienska och internationella klädmarknaden.

Ska ha brustit i kontrollerna

Företagen har under flera år lagt ut delar av sin produktion på externa leverantörer.

Enligt åklagarmyndigheten i Prato har produktionen delvis hanterats av ett albanskt nätverk som utreds för olaglig arbetsförmedling och exploatering av arbetskraft, skriver Rai.

Beslutet har fattats av en avdelning för förebyggande åtgärder vid domstolen i Florens, efter en utredning genomförd av den italienska finanspolisen.

Enligt domstolen har de båda bolagen genom bristande kontroll bidragit till att möjliggöra exploateringen. Företagen ska inte ha granskat underleverantörernas faktiska verksamhetsförmåga eller säkerställt att arbetsförhållandena motsvarade lagens krav.

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