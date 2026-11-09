Låga löner, nekad semester och långa arbetspass. Det är några av anklagelserna mot två italienska klädbolag som nu sätts under förvaltning i ett år.
Italienska klädbolag tvingas utreda leveranskedjor - misstanke om exploatering
Två stora italienska klädföretag har satts under domstolsförvaltning i ett år.
Åtgärden kommer efter en utredning om arbetskraftsexploatering hos underleverantörer som tillverkat kläder åt bolagen.
Det handlar om Tessilform, som äger varumärket Patrizia Pepe, och Dixie, båda verksamma på den italienska och internationella klädmarknaden.
Ska ha brustit i kontrollerna
Företagen har under flera år lagt ut delar av sin produktion på externa leverantörer.
Enligt åklagarmyndigheten i Prato har produktionen delvis hanterats av ett albanskt nätverk som utreds för olaglig arbetsförmedling och exploatering av arbetskraft, skriver Rai.
Beslutet har fattats av en avdelning för förebyggande åtgärder vid domstolen i Florens, efter en utredning genomförd av den italienska finanspolisen.
Enligt domstolen har de båda bolagen genom bristande kontroll bidragit till att möjliggöra exploateringen. Företagen ska inte ha granskat underleverantörernas faktiska verksamhetsförmåga eller säkerställt att arbetsförhållandena motsvarade lagens krav.
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Dåliga löner och långa pass
I utredningen framkommer uppgifter om att utländska arbetare, framför allt från Albanien och Bangladesh, utsatts för dåliga arbetsförhållanden.
Det ska bland annat ha handlat om otillräckliga löner, mycket långa arbetspass och nekad semester och vila. Även svartarbete och anställda utan giltiga uppehållstillstånd har förekommit.
Finanspolisen har dessutom identifierat oklara ägar- och företagsstrukturer, där olika former av skalbolag använts i leverantörsledet.
Domstolens beslut innebär dock inte att ägarna fråntas kontrollen över företagen. Inte heller tar den särskilt utsedda förvaltaren över hela verksamheten.
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Granskning ska genomföras
I stället ska förvaltaren arbeta tillsammans med bolagens befintliga ledningar för att granska leverantörskedjorna, avsluta olämpliga affärsrelationer och stärka kontrollsystemen.
Tessilform betonar att beslutet inte innebär att bolaget anklagas för något brott.
Företaget beskriver sig som en utomstående part i den pågående brottsutredningen och framhåller att åtgärden syftar till att stärka kontrollen över produktionskedjan.
Fackförbundet Filctem Cgil Toscana har uttryckt oro över uppgifterna och efterlyser åtgärder mot exploateringen.
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