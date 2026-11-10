SAS har fått ännu ett problem på sitt bord. Flygbolaget letar efter en ny vd, har nyligen drabbats av falska bombhot och nu visar det sig att över 350 000 resenärers uppgifter kan ha hamnat i orätta händer. Men SAS tänker tills vidare inte berätta det för kunderna.
SAS tiger om dataläckan – 350 000 resenärer får inget besked
350 164 resenärer berörs
Det är ingen särskilt glad höst för SAS. Flygbolaget har visserligen lämnat sin ekonomiska rekonstruktion bakom sig och visar upp svarta siffror efter många förlustår. Man försöker bygga upp verksamheten under nya ägare och storsatsar på Kastrup till minoritetesägaren den danska statens stora glödje. Men nya problem fortsätter att landa på ledningens bord.
Den senaste nyheten handlar om en omfattande dataläcka hos den spanska IT-jätten Amadeus, vars bokningssystem används av flygbolag över hela världen.
Enligt en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kan uppgifter om exakt 350 164 SAS-resenärer ha exponerats.
Det handlar framför allt om bokningsnummer, resedatum, flyginformation och antal passagerare. Uppgifterna gäller huvudsakligen gamla bokningar och redan genomförda resor.
SAS bedömer att incidenten inte innebär någon hög risk för resenärerna och har därför beslutat att inte kontakta dem.
”SAS har därför beslutat att inte informera de registrerade om händelsen”, skriver bolaget i sin anmälan, enligt norska medier.
Hackarna hade tre år på sig
Det som gör historien särskilt besvärande är att obehöriga kan ha haft tillgång till Amadeus system under minst tre år.
Enligt Norges nationella säkerhetsmyndighet, NSM, stängdes säkerhetsluckan först den 23 september 2026.
Intrånget kan ha omfattat betydligt känsligare information än den SAS hittills identifierat. Norska myndigheter nämner passnummer, nationalitet, kontaktuppgifter och detaljerade resvägar.
”Vi vet att känsliga uppgifter har läckt”, säger myndighetens chef Arne Christian Haugstøyl.
SAS uppger däremot att bolaget inte har identifierat några läckta passuppgifter bland sina resenärer.
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Norwegian och Finnair också drabbade
SAS är långt ifrån ensamt. Norwegian har anmält händelsen till norska Datatilsynet och Finnair uppger att omkring 116 000 bokningar kan ha berörts.
Finnair har gått längre än SAS i sin kundkommunikation. Bolaget kontaktar kunder vars bokningar har granskats och har bytt bokningsnummer på vissa aktiva reservationer.
Det är ännu oklart hur många av SAS berörda resenärer som är svenskar.
SAS söker ny kapten
Dataläckan kommer vid en känslig tidpunkt för det skandinaviska flygbolaget.
I juli meddelade vd Anko van der Werff att han lämnar SAS i början av 2027 för att bli chef för Air Canada. Styrelsen har inlett arbetet med att hitta hans efterträdare.
Den nya vd ska fortsätta utveckla SAS efter rekonstruktionen och hantera konkurrensen med bland andra Norwegian.
Den senaste veckan har dessutom europeiskt flyg drabbats av en våg av falska bombhot.
Den 3 november bombhotades ett SAS-plan från Köpenhamn till Warszawa. Planet landade som planerat, men passagerare och besättning fick evakueras medan polisen genomsökte flygplanet. Inga sprängämnen hittades.
Hoten har hittills inte kunnat kopplas till dataintrånget.
Myndigheten varnar för bedrägerier
Den norska dataskyddsmyndigheten varnar för att läckta reseuppgifter kan användas vid bedrägerier och identitetsstölder.
”Vår samlade digitala motståndskraft beror på säkerheten i varje enskilt företag och deras leverantörskedjor”, säger Datatilsynets direktör Line Coll.
Amadeus fortsätter sin utredning av intrånget. SAS meddelar att beslutet att inte informera de 350 164 resenärerna kan omprövas om nya uppgifter förändrar riskbedömningen.
Fakta Perfect Weekend: Amadeus – flygbranschens digitala ryggrad
Amadeus är en spansk IT-jätte med huvudkontor i Madrid och en av världens viktigaste teknikleverantörer till flygindustrin. Företaget grundades 1987 av SAS, Lufthansa, Air France och Iberia. SAS var alltså med och skapade den leverantör som nu orsakar flygbolaget huvudvärk.
Amadeus system hanterar allt från biljettbokningar och incheckning till passageraruppgifter och flygbolagens försäljning.
- 2,25 miljarder passagerarombordstigningar hanterades genom Amadeus flygbolagssystem under 2025.
- 484 miljoner flygbokningar gjordes genom anslutna resebyråer.
- 6,5 miljarder euro omsatte koncernen 2025.
- 21 470 anställda arbetar i verksamheten.
- Över 190 marknader omfattas av företagets globala närvaro.
Amadeus är en av flygindustrins centrala leverantörer. När säkerheten brister kan konsekvenserna därför spridas till flygbolag och resenärer över hela världen.
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