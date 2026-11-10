Fick EU-miljoner för att renovera – sedan brann huset två gånger

Två bränder före inspektioner

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Mannen misstänks ha tänt eld på den vid två tillfällen, båda gångerna kort innan banken skulle kontrollera bygget på plats. Polisen utredde båda bränderna.

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Efter bränderna vände han sig till två försäkringsbolag. Det ena avslog ersättningskravet. Det andra betalade ut drygt 258 000 euro.

Mannen misstänks bland annat för subventionsbedrägeri och för att ha anlagt bränderna. Han misstänks också för grovt bedrägeri respektive försök till grovt bedrägeri mot försäkringsbolagen.

Husrannsakan i Halle och München

Samtidigt som mannen greps gjordes husrannsakningar i Halle och i München, där ytterligare två misstänkta bor. Insatserna genomfördes redan i tisdags förra veckan, rapporterar Volksstimme med hänvisning till nyhetsbyrån dpa.

Tillgångar för omkring 770 000 euro, främst bankkonton och fastigheter, har frysts. Pengarna ska kunna gå tillbaka till EU-budgeten och till försäkringsbolaget som betalade ut ersättningen.

Eppo namnger varken mannen, byggnaderna, banken eller försäkringsbolagen. Alla misstänkta är oskyldiga till dess att en tysk domstol har kommit fram till något annat.

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Bidragsfusk dominerar hos Eppo

I Eppos sammanhang är fallet litet. Vid utgången av 2025 hade myndigheten 3 602 pågående utredningar med en uppskattad skada på 67,27 miljarder euro, enligt årsrapporten.

Drygt två tredjedelar av utredningarna, 2 450 stycken, gäller fusk med EU-bidrag och stöd. Ändå står de bara för 18,67 miljarder euro av den uppskattade skadan. Merparten av skadan kommer från ett mindre antal stora moms- och tullbedrägerier.

Dagens PS har tidigare rapporterat att kriminella nätverk misstänks ha försökt lura EU på över 700 miljarder kronor bara under 2025.

Riksdagen beslutade 2024 att Sverige ska delta i Eppo. Tidigare i år stoppade EU-institutet EIT utbetalningarna till en av sina underorganisationer efter misstankar om bedrägeri.