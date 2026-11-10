Svensk pensionsfond bakom miljardförlikning efter bankkollaps

AP7 förlorade över 200 miljoner kronor

När en federal domstol i Kalifornien i december 2023 utsåg de båda nordiska fonderna till huvudkärande motiverades det med att de hade det största ekonomiska intresset i målet. Enligt AI-CIO hade NBIM då förlorat omkring 138,4 miljoner dollar och AP7 cirka 23,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 220 miljoner kronor, på aktier i SVB:s moderbolag SVB Financial Group.

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Det var första gången som NBIM ledde en grupptalan. För AP7 var det inte första gången. Fonden utsågs i augusti 2023 även till huvudkärande i grupptalan mot Signature Bank, som kollapsade bara dagar efter SVB.

KPMG: ”Inget erkännande”

KPMG hade reviderat SVB:s moderbolag sedan 1994. Revisionsbyrån skrev under en ren revisionsberättelse för 2022 bara två veckor innan banken gick under. I stämningen anklagas KPMG, bankens tidigare ledning och de banker som garanterade dess emissioner för att ha gett en missvisande bild av SVB:s balansräkning, likviditet och risker.

KPMG står fast vid att arbetet utfördes korrekt.

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”Vi står fortfarande bakom vår revision av Silicon Valley Bank och vi är stolta över vår historik när det gäller revisionskvalitet. Den här förlikningen är ett strategiskt beslut för att kunna gå vidare som verksamhet. Det är inte ett erkännande av något felaktigt agerande”, skriver en talesperson för KPMG US i ett uttalande, enligt Reuters.

Revisionen har också granskats politiskt. I september 2025 kom demokraterna i den amerikanska senatens permanenta utredningsutskott fram till att KPMG hade bortsett från flera brister i SVB och två andra banker som kollapsade samma vår, rapporterade WSJ. Enligt rapporten såg KPMG ingen risk för SVB:s fortlevnad det närmaste året bara 14 dagar före kollapsen. KPMG kallade rapporten ”missriktad och felaktig”.

Alecta kan få del av pengarna

Den svenska pensionsaktör som drabbades hårdast av SVB:s fall var dock varken AP7 eller oljefonden, utan Alecta. Tjänstepensionsjätten var en av SVB:s största ägare och hade investerat 8,9 miljarder kronor i banken. Totalt förlorade Alecta 19,6 miljarder kronor på SVB, Signature Bank och First Republic, enligt Dagens PS.

Realtid har tidigare beskrivit hur miljarder försvann för Alecta när SVB-aktien rasade och hur pensionsbolaget höll krismöte efter förlusterna.

Alecta valde att inte driva grupptalan aktivt utan meddelade 2023 att bolaget var passiv medlem i gruppen. Det innebär att Alecta kan ha rätt till en andel av förlikningssumman.

NBIM ägde vid utgången av 2022 omkring 1 procent av SVB, ett innehav värt 137,9 miljoner dollar, enligt Reuters.