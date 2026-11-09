En fastighetsägare vid Bua strand utanför Varberg får inte överklaga tillståndet för en 25 hektar stor algodling. Högsta domstolen slår fast att en påverkad landskapsbild och sämre möjligheter till rekreation inte räcker.
HD sätter gräns för grannar – havsutsikt ger ingen rätt att överklaga
Högsta domstolen, HD, meddelade sitt beslut i mål den 6 november. Beslutet visar var gränsen går för när grannar får överklaga tillstånd till vattenverksamhet. Den gränsen ligger snävare än många fastighetsägare nog tror.
Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i augusti 2024 gav ett Götbeorgsbaserat bolag tillstånd att odla alger. Odlingen ska ligga på ett 25 hektar stort vattenområde utanför Bua strand i Varbergs kommun, cirka 500 meter från kustlinjen.
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Flera fastighetsägare i området överklagade, och det gjorde även Bua Strands samfällighets- och intresseförening. Mark- och miljööverdomstolen avvisade samtliga överklaganden i februari 2025, enligt protokollet från domstolen.
En av fastighetsägarna gick vidare till HD.
Mäklarmejl som bevisning
Fastighetsägaren förde fram en rad invändningar. Han menade att odlingen ligger där de boende i området brukar vistas och att den hindrar den användningen. Han hävdade också att belysningen på anläggningen skulle störa och att odlingen skadar landskapsbilden och kan ta bort strandens unika karaktär.
Fastigheterna längs stranden skulle dessutom tappa i värde, och platsen var olämplig eftersom det finns skadliga ämnen i vattnet.
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Som bevisning lämnade han in kartor, fotografier, vittnesintyg, nyhetsartiklar och ett mejl från en fastighetsmäklare om hur värdet på en fastighet skulle påverkas.
”Inte berörd på ett sådant sätt”
HD avslår överklagandet. Enligt domstolen är mannen inte berörd av tillståndet ”på ett sådant sätt” att han har rätt att överklaga.
Enligt miljöbalken får bara den som domen angår, alltså en sakägare, överklaga. Det kräver att verksamheten kan orsaka skada eller olägenhet för ett intresse som rättsordningen skyddar. Risken får inte vara teoretisk eller helt obetydlig.
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HD upprepar att en märkbar påverkan på fastighetens värde normalt räcker. En begränsad havsutsikt eller en förändrad landskapsbild räcker däremot normalt inte.
I det här fallet visade utredningen inte att fastighetsvärdet skulle påverkas märkbart. Mäklarmejlet räckte alltså inte. Belysningen består av sjösäkerhetsmärken med solcellsdrivna lampor, och enligt HD finns inget som tyder på att de orsakar olägenheter av den sort som ger rätt att överklaga.
Argumentet om rekreation bygger på allemansrätten, och det räcker inte. Oron för skadliga ämnen i vattnet gäller ett allmänt intresse och kan därför inte heller ge en enskild person rätt att överklaga.
I linje med tidigare praxis
HD bygger framför allt på två tidigare avgöranden: ”Taggen vindpark” från 2012 och de så kallade Småbåtshamnen- och Vågbrytaren-fallen från 2004.
I avgörandet deltog bland andra HD:s ordförande Anders Eka, som tog över efter Stefan Lindskog. Referent var justitierådet Johan Danelius.
Det är inte första gången HD sätter punkt för en strid om verksamhet i havet längs den halländska kusten. HD har tidigare valt att inte pröva överklagandena i målet om den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Offshore utanför Falkenberg.
Konflikter om vad som får byggas till havs finns även på annat håll. I USA har danska Ørsted fått rätt i domstol mot Trump-administrationen om en havsbaserad vindkraftspark. Det har Realtid tidigare rapporterat om i samband med HD-bevakningen.
Algodling är fortfarande en liten bransch i Sverige. Svenskarna äter ungefär 100 ton makroalger per år, och det mesta importeras.