HD sätter gräns för grannar – havsutsikt ger ingen rätt att överklaga

Högsta domstolen, HD, meddelade sitt beslut i mål den 6 november. Beslutet visar var gränsen går för när grannar får överklaga tillstånd till vattenverksamhet. Den gränsen ligger snävare än många fastighetsägare nog tror.

Bakgrunden är att mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i augusti 2024 gav ett Götbeorgsbaserat bolag tillstånd att odla alger. Odlingen ska ligga på ett 25 hektar stort vattenområde utanför Bua strand i Varbergs kommun, cirka 500 meter från kustlinjen.

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Flera fastighetsägare i området överklagade, och det gjorde även Bua Strands samfällighets- och intresseförening. Mark- och miljööverdomstolen avvisade samtliga överklaganden i februari 2025, enligt protokollet från domstolen.

En av fastighetsägarna gick vidare till HD.

Mäklarmejl som bevisning

Fastighetsägaren förde fram en rad invändningar. Han menade att odlingen ligger där de boende i området brukar vistas och att den hindrar den användningen. Han hävdade också att belysningen på anläggningen skulle störa och att odlingen skadar landskapsbilden och kan ta bort strandens unika karaktär.

Fastigheterna längs stranden skulle dessutom tappa i värde, och platsen var olämplig eftersom det finns skadliga ämnen i vattnet.

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Som bevisning lämnade han in kartor, fotografier, vittnesintyg, nyhetsartiklar och ett mejl från en fastighetsmäklare om hur värdet på en fastighet skulle påverkas.