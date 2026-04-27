Två på stor advokatbyrå häktade för våldtäkt

Enligt häktningsframställan ska brottet ha begåtts för drygt en vecka sedan på Södermalm.

De två männen och kvinnan befann sig på samma efterfest, och brotten misstänks ha ägt rum mellan klockan 04 och 09 på morgonen, enligt Expressen.

Kvinnan sökte efteråt akutvård på Södersjukhusets avdelning för våldtagna. Hon polisanmälde händelsen och männen anhölls i sin frånvaro i början av veckan, varefter de greps efter drygt ett dygn.

Har häktats

Stockholms tingsrätt beslutade att häkta båda på sannolika skäl för våldtäkt. De har förts till Kronobergshäktet och isolerats med restriktioner.

Beslutet om häktning har inte överklagats, enligt handlingar från Stockholms tingsrätt som Dagens Juridik tagit del av.

Nekar till brott

Båda männen nekar till brott. Försvarsadvokat Julian Jacoby, som företräder en av männen, uppger till Expressen att han inte har några kommentarer och att de avvaktar utredningen.

Den andre mannens advokat har inte nåtts för kommentar.

Målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz säger till Expressen att hon är nöjd med häktningsbeslutet och hänvisar till att förundersökningssekretess råder.

Varken byråns namn eller de misstänktas identitet har offentliggjorts.