Domarbristen växer – han föreslår helt ny kategori domare

Thomas Rolén, som har ett helt yrkesliv bakom sig inom Sveriges Domstolar bland annat som generaldirektör för Domstolsverket, menar att rekryteringsproblemen är påtagliga på flera håll i landet och att situationen riskerar att förvärras.

Den traditionella vägen till ordinarie domartjänst är lång, ofta tio år eller mer, och kräver geografisk rörlighet som inte alla kan anpassa sig till.

Samtidigt finns ett stort antal kvalificerade jurister inom förvaltning, advokatkår, åklagarväsende och näringsliv som i dag utgör ett outnyttjat rekryteringsunderlag.

Mer begränsad behörighet

Hans förslag, som läggs fram i en opinionsartikel i Dagens Juridik, är att domare med begränsad behörighet ska ha fullmakt och samma oberoende som andra ordinarie domare, men endast få avgöra vissa måltyper eller svårighetsgrader, exempelvis många brottmål, dispositiva tvistemål eller delar av förvaltningsrätten.

”De mest erfarna domarna skulle kunna fokusera på de mest komplexa och rättsutvecklande målen”, skriver Rolén.

Kritisk mot systemet med tillförordnade rådmän

Han är kritisk till hur systemet med tillförordnade rådmän fungerar i dag, där jurister utför kvalificerat dömande arbete utan det fulla konstitutionella skyddet som följer med en ordinarie anställning.

Rolén avfärdar inte förslaget om att minska antalet tingsrätter, men varnar för att det riskerar att angripa ett symptom snarare än grundproblemet.

”Det är hög tid att vi domare vågar tänka nytt om yrket”, skriver han.