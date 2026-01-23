President Donald Trump har stämt USA:s största bank JPMorgan Chase och dess vd Jamie Dimon på 5 miljarder dollar. Enligt honom stängde banken hans konton av politiska skäl.
Trump mot bankjätten: Stämmer för miljardbelopp
Mest läst i kategorin
Tummen upp från FI för nya regler mot bedrägerier
Nya regler som ska försvåra för bedragare att nå sina offer kan träda i kraft den 1 augusti i år. Finansinspektionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat ger teleoperatörer rätt att stoppa misstänkta meddelanden. I slutet av november förra året presenterade Regeringskansliet en promemoria med förslag på nya åtgärder mot bedrägerier genom elektronisk …
En bransch där riskerna staplas: "Affärer går väldigt snabbt"
Byggbranschen är en av Sveriges mest riskutsatta sektorer. Omkring 20 procent av alla mutbrottsdomar kopplas hit, samtidigt som problemen i leverantörsleden växer. I sin nya handbok Tillbörlig aktsamhet i din värdekedja pekar Parul Sharma ut varför utvecklingen fortsätter, trots omfattande regelverk. ”Det här är en oerhört lukrativ bransch där affärer går väldigt snabbt”, säger hon. …
Företag kan öka sponsring med miljarder – nya avdrag föreslås
Dagens otydliga skatteregler för sponsring ska ses över för att göra det enklare för företag att få avdrag. En utredning föreslår nu förändringar som kan öka företagens sponsring med två miljarder kronor. Regeringen har tillsatt en utredning som nyligen lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 2026:5) om hur skattereglerna för sponsring ska förtydligas. Bakgrunden är mångårig …
Flera åtalade i massiv insiderhärva – tidigare par i rättegång
På tisdagen inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt mot 17 personer som åtalas i en av Sveriges största insiderhärvor. I centrum står ett före detta Verdane-par som misstänks ha tjänat miljoner på insiderinformation. Huvudpersonerna är en norsk man som tidigare hade en chefsposition på riskkapitalbolaget Verdane och en svensk kvinna som arbetade med HR på företaget. …
HD granskar lösöreköp som annonserades på karibisk ö
Högsta domstolen tar nu ställning till om ett lösöreköp som kungjorts i en tidning på Brittiska Jungfruöarna faktiskt ger köparen sakrättsligt skydd i Sverige. Fallet gäller ett utländskt bolag som valde att publicera kungörelsen lokalt på ögruppen där företaget är registrerat. Enligt Lösöreköpslagen från 1845 ska kungörelsen ske i en ”ortstidning inom den ort där …
Stämningen, som lämnades in till en domstol i Florida på torsdagen, anklagar JPMorgan Chase för att ha brutit mot sin underförstådda princip om god tro och rättvist bemötande. Det rapporterar Yahoo Finance.
Donald Trump hävdar att banken ensidigt, och utan förvarning eller möjlighet till rättelse, stängde flera bankkonton tillhörande honom, Trump Organization och hans familj.
Enligt NBC News informerade JPMorgan Trump den 19 februari 2021, kort efter kravallerna på Capitol Hill den 6 januari, om att kontona skulle stängas inom två månader.
Dimons uppgörelse i Davos: ”Mycket snack – lite verkstad”
JPMorgan Chases vd Jamie Dimon riktade ovanligt skarp kritik mot både president Trumps invandringspolitik och World Economic Forums deltagare under ett uppmärksammat framträdande i Davos.
Politiska åsikter påstås ha legat bakom
Stämningsansökan påstår att bankens beslut drevs av ”ogrundade, ’woke’ övertygelser” och en vilja att ”distansera sig från president Trump och hans konservativa politiska åsikter”.
Trump hävdar vidare att Dimon beordrade skapandet av en ”svart lista” för att varna andra banker från att göra affärer med Trump Organization, Trump-familjemedlemmar och Trump själv. Det skriver Retail Banker International.
”Klagandena drabbades också av omfattande skada på sitt rykte genom att tvingas kontakta andra finansinstitut i ett försök att flytta sina pengar och konton, vilket gjorde det tydligt att de hade blivit ’debankade'”, står det i stämningen.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Förnekar anklagelserna
JPMorgan förnekar anklagelserna och säger att man inte stänger konton av politiska eller religiösa skäl.
”Vi beklagar att president Trump har stämt oss, men vi tror att stämningen saknar grund”, säger en talesperson för banken till NBC News.
Missa inte: ”Utomjordingen” Elon Musk stöttar Trump igen. Dagens PS
Banken förklarar att de stänger konton eftersom de skapar juridisk eller regulatorisk risk för företaget.
Dålig stämning mellan Trump och Dimon
Stämningen komplicerar relationen mellan Trump och Dimon ytterligare.
Läs även: ”Kackerlackorna” sprider sig i kreditfonderna – trots larmen. Dagens PS
Bara en dag innan stämningen lämnades in kritiserade Dimon Trumps förslag om att sätta ett tak på kreditkortsräntor vid 10 procent.
På World Economic Forum i Davos kallade han förslaget för en ”ekonomisk katastrof”.
En av flera stämningar
Detta är inte första gången Trump stämmer en stor bank för påstådda olämpliga kontostängningar.
I mars 2025 stämde Trump Organization kreditkortsföretaget Capital One på liknande grunder, enligt CNN. Det fallet pågår fortfarande.
Trump undertecknade i augusti en presidentförordning som uppmanade federala banktillsynsmyndigheter att utreda om beslut om att neka vissa kunder var exempel på ”politiserad eller olaglig debanking”.
Missa inte: Politisk storm kring Breman efter stöd till Fed-chefen. Realtid
Frågan har blivit en het politisk fråga, särskilt bland konservativa som länge hävdat att amerikanska banker diskriminerar kunder baserat på politiska åsikter.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!