Trump mot bankjätten: Stämmer för miljardbelopp

Stämningen, som lämnades in till en domstol i Florida på torsdagen, anklagar JPMorgan Chase för att ha brutit mot sin underförstådda princip om god tro och rättvist bemötande. Det rapporterar Yahoo Finance.

Donald Trump hävdar att banken ensidigt, och utan förvarning eller möjlighet till rättelse, stängde flera bankkonton tillhörande honom, Trump Organization och hans familj.

Enligt NBC News informerade JPMorgan Trump den 19 februari 2021, kort efter kravallerna på Capitol Hill den 6 januari, om att kontona skulle stängas inom två månader.

Politiska åsikter påstås ha legat bakom

Stämningsansökan påstår att bankens beslut drevs av ”ogrundade, ’woke’ övertygelser” och en vilja att ”distansera sig från president Trump och hans konservativa politiska åsikter”.

Donald Trump anser att han och hans organisation inte behandlats rättvist. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Trump hävdar vidare att Dimon beordrade skapandet av en ”svart lista” för att varna andra banker från att göra affärer med Trump Organization, Trump-familjemedlemmar och Trump själv. Det skriver Retail Banker International.

ANNONS

”Klagandena drabbades också av omfattande skada på sitt rykte genom att tvingas kontakta andra finansinstitut i ett försök att flytta sina pengar och konton, vilket gjorde det tydligt att de hade blivit ’debankade'”, står det i stämningen.