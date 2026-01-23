23 jan. 2026

Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas

Trump mot bankjätten: Stämmer för miljardbelopp

Jamie Dimon och Jp Morgan Chase anklagas av Donald Trump för att på ogiltiga grunder sagt upp flera konton. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 jan. 2026Publicerad: 23 jan. 2026

President Donald Trump har stämt USA:s största bank JPMorgan Chase och dess vd Jamie Dimon på 5 miljarder dollar. Enligt honom stängde banken hans konton av politiska skäl.

Stämningen, som lämnades in till en domstol i Florida på torsdagen, anklagar JPMorgan Chase för att ha brutit mot sin underförstådda princip om god tro och rättvist bemötande. Det rapporterar Yahoo Finance.

Donald Trump hävdar att banken ensidigt, och utan förvarning eller möjlighet till rättelse, stängde flera bankkonton tillhörande honom, Trump Organization och hans familj.

Enligt NBC News informerade JPMorgan Trump den 19 februari 2021, kort efter kravallerna på Capitol Hill den 6 januari, om att kontona skulle stängas inom två månader.

JPMorgan Chases vd Jamie Dimon riktade ovanligt skarp kritik mot både president Trumps invandringspolitik och World Economic Forums deltagare under ett uppmärksammat framträdande i Davos.

Politiska åsikter påstås ha legat bakom

Stämningsansökan påstår att bankens beslut drevs av ”ogrundade, ’woke’ övertygelser” och en vilja att ”distansera sig från president Trump och hans konservativa politiska åsikter”.

Donald Trump anser att han och hans organisation inte behandlats rättvist. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).

Trump hävdar vidare att Dimon beordrade skapandet av en ”svart lista” för att varna andra banker från att göra affärer med Trump Organization, Trump-familjemedlemmar och Trump själv. Det skriver Retail Banker International.

”Klagandena drabbades också av omfattande skada på sitt rykte genom att tvingas kontakta andra finansinstitut i ett försök att flytta sina pengar och konton, vilket gjorde det tydligt att de hade blivit ’debankade'”, står det i stämningen.

Förnekar anklagelserna

JPMorgan förnekar anklagelserna och säger att man inte stänger konton av politiska eller religiösa skäl.

”Vi beklagar att president Trump har stämt oss, men vi tror att stämningen saknar grund”, säger en talesperson för banken till NBC News.

Banken förklarar att de stänger konton eftersom de skapar juridisk eller regulatorisk risk för företaget.

Dålig stämning mellan Trump och Dimon

Stämningen komplicerar relationen mellan Trump och Dimon ytterligare.

Bara en dag innan stämningen lämnades in kritiserade Dimon Trumps förslag om att sätta ett tak på kreditkortsräntor vid 10 procent.

På World Economic Forum i Davos kallade han förslaget för en ”ekonomisk katastrof”.

En av flera stämningar

Detta är inte första gången Trump stämmer en stor bank för påstådda olämpliga kontostängningar.

I mars 2025 stämde Trump Organization kreditkortsföretaget Capital One på liknande grunder, enligt CNN. Det fallet pågår fortfarande.

Trump undertecknade i augusti en presidentförordning som uppmanade federala banktillsynsmyndigheter att utreda om beslut om att neka vissa kunder var exempel på ”politiserad eller olaglig debanking”.

Frågan har blivit en het politisk fråga, särskilt bland konservativa som länge hävdat att amerikanska banker diskriminerar kunder baserat på politiska åsikter.

