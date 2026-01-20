På tisdagen inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt mot 17 personer som åtalas i en av Sveriges största insiderhärvor. I centrum står ett före detta Verdane-par som misstänks ha tjänat miljoner på insiderinformation.
Flera åtalade i massiv insiderhärva – tidigare par i rättegång
Huvudpersonerna är en norsk man som tidigare hade en chefsposition på riskkapitalbolaget Verdane och en svensk kvinna som arbetade med HR på företaget.
Enligt åklagaren Johan Lengholm fick de under hösten 2023 kännedom om ett kommande uppköpsbud på det då börsnoterade SaaS-bolaget Pagero.
I en Teams-chatt från den 27 oktober 2023 framgår det tydligt att paret kände till budnivån på 36 kronor. Mannen skrev ”Dubbling!” och att ”mamma kan köpa”, varpå kvinnan svarade ”Nice”. Det rapporterar Breakit.
Vid tillfället stod aktiekursen i 16 kronor och 60 öre, vilket gjorde budet särskilt lukrativt.
Enligt uppgifter till Dagens industri ska de misstänkta ha tjänat närmare 15 miljoner kronor på affären.
Insiderhandlade via ombud
Enligt förundersökningen har paret gemensamt beslutat sig för att insiderhandla.
Eftersom de enligt Verdanes interna regler inte fick handla själva instruerade de i stället Verdane-chefens mamma att köpa aktier.
Informationen spreds sedan vidare till fler personer, varav majoriteten är norska släktingar till Verdane-chefen.
Stor härva med flera inblandade
Totalt 18 personer har åtalats för grovt insiderbrott och de misstänks ha tjänat nästan tio miljoner kronor på affärerna, enligt Affärsvärlden. Alla åtalade nekar till brott.
Brottsmisstankarna är kopplade till det planerade uppköpet av Pagero innan uppköpsbud lämnades hösten 2023. Budet ledde till utdragen budstrid om mjukvarubolaget, där aktiekursen steg nära
240 procent.
Åklagaren beskrev i rätten att paret ville använda vinsterna till att köpa en gemensam lägenhet och befann sig i en komplicerad ekonomisk situation.
Som exempel nämnde åklagaren att Verdane-chefen hade lån på 18 miljoner kronor hos storbanken DNB och att hans tillgångar var låsta i fastigheter.
Förstod de vad de gjorde?
Den stora tvistefrågan i rättegången blir om de åtalade förstod att informationen de hade var insiderinformation.
I ett textmeddelande frågade Verdane-chefens mamma själv: ”Är du helt säker på att jag inte insiderhandlar?”
Sonen svarade att det var ”juridisk skillnad på att agera på ett handfast rykte och att handla med information man får i en roll”.
Rättegången pågår fram till den 19 mars. Statsåklagare Pontus Hamilton räknar med att ytterligare åtal kan komma, enligt Affärsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
