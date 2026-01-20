Flera åtalade i massiv insiderhärva – tidigare par i rättegång

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Huvudpersonerna är en norsk man som tidigare hade en chefsposition på riskkapitalbolaget Verdane och en svensk kvinna som arbetade med HR på företaget.

Enligt åklagaren Johan Lengholm fick de under hösten 2023 kännedom om ett kommande uppköpsbud på det då börsnoterade SaaS-bolaget Pagero.

I en Teams-chatt från den 27 oktober 2023 framgår det tydligt att paret kände till budnivån på 36 kronor. Mannen skrev ”Dubbling!” och att ”mamma kan köpa”, varpå kvinnan svarade ”Nice”. Det rapporterar Breakit.

Vid tillfället stod aktiekursen i 16 kronor och 60 öre, vilket gjorde budet särskilt lukrativt.

Enligt uppgifter till Dagens industri ska de misstänkta ha tjänat närmare 15 miljoner kronor på affären.

Insiderhandlade via ombud

Enligt förundersökningen har paret gemensamt beslutat sig för att insiderhandla.

Eftersom de enligt Verdanes interna regler inte fick handla själva instruerade de i stället Verdane-chefens mamma att köpa aktier.

Informationen spreds sedan vidare till fler personer, varav majoriteten är norska släktingar till Verdane-chefen.